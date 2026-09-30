Il marchio storico italiano Moto Morini ha annunciato l’avvio dei preordini per la rinata 3 ½ Sport. Si tratta di una naked da 350 cc pensata per chi possiede la patente A2 e vuole una moto dal carattere classico ma dotata di tecnologie moderne. Le prime unità saranno disponibili nelle concessionarie a partire da metà ottobre, con due proposte di livrea – Legacy Red e Pure White – e un prezzo di listino fissato a 4.190 €. L’offerta arriva in un momento in cui il segmento delle medie cilindrate è dominato da modelli a prezzi elevati, facendo di questa proposta un vero punto di svolta per il mercato italiano.

La 3 ½ Sport richiama le linee della leggenda del 1974, ma sotto la carrozzeria emerge un telaio in alluminio all’avanguardia, capace di garantire rigidità e leggerezza. L’obiettivo di Morini è offrire una moto che coniughi l’eredità del passato con le esigenze dei guidatori di oggi, garantendo al contempo un’esperienza di guida facilmente gestibile in città e nelle gite fuoriporta. Il modello è stato sviluppato tenendo conto delle normative Euro 5, assicurando così bassi livelli di emissioni senza sacrificare le prestazioni.

Specifiche tecniche e prestazioni

Il cuore pulsante della 3 ½ Sport è un motore V-twin da 350 cc capace di erogare 33 CV (24 kW) a 8.500 giri/min e una coppia di 31 Nm a 6.500 giri/min. Grazie a questi valori, la moto raggiunge una velocità massima di circa 150 km/h e mantiene un peso a secco inferiore a 165 kg rendendola agile e pronta a rispondere a rapidi cambi di direzione.

Motore V-twin da 350 cc

Il propulsore è dotato di un sistema di iniezione elettronica, che migliora la risposta dell’acceleratore e la linearità della potenza. La distribuzione del coppia è pensata per rendere la guida fluida anche ai nuovi titolari di patente A2, evitando picchi di erogazione troppo bruschi. Il raffreddamento è ad aria, una scelta che riduce la complessità meccanica e i costi di manutenzione, mantenendo al contempo un’efficienza termica adeguata per l’utilizzo urbano.

Telaio, sospensioni e freni

Il telaio in alluminio è abbinato a una forcella anteriore a steli rovesciati da 43 mm con escursione di 120 mm, mentre il retro è gestito da un monoammortizzatore regolabile nel precarico. L’impianto frenante comprende un disco anteriore da 300 mm con pinza a quattro pistoncini e un disco posteriore da 255 mm con pinza a tre pistoncini, entrambi supportati dal sistema ABS garantendo una capacità di arresto sicura in ogni condizione atmosferica.

Prezzo, target e strategia commerciale

Con un prezzo di 4.190 € la 3 ½ Sport si posiziona in modo aggressivo rispetto alla concorrenza asiatica ed europea, che spesso supera i 6.000 €. Questa scelta di pricing punta a catturare i neopatentati e i motociclisti che cercano un’alternativa più stilosa rispetto a scooter o naked entry-level di marchi cinesi. L’offerta è inoltre rivolta a chi desidera una moto “premium” dal punto di vista estetico senza sostenere costi di finanziamento elevati.

Disponibilità, colorazioni e modalità di prenotazione

Le prime 3 ½ Sport arriveranno nelle concessionarie ufficiali a metà ottobre. I clienti interessati possono già prenotare la propria unità rivolgendosi a qualsiasi rivenditore autorizzato di Moto Morini. Le due livree disponibili – Legacy Red un rosso evocativo della tradizione, e Pure White un bianco pulito e moderno – consentono di scegliere lo stile più adatto al proprio gusto. La procedura di pre-ordine prevede il versamento di una caparra, con la possibilità di completare l’acquisto al momento della consegna.