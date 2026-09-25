L’evento più atteso del panorama motociclistico italiano torna per la sua decima edizione, spostandosi dal consueto palazzo della capitale al grande Gazometro di Ostiense. Dal venerdì 25 al domenica 27 settembre 2026 il Eternal City Moto Show offrirà tre giorni intensi di esposizioni, test su strada e spettacoli, consolidando il ruolo di Roma come punto di riferimento per gli appassionati del Centro-Sud.

Programma completo, serate e attività

Gli orari di apertura al pubblico saranno: venerdì dalle 14:00 alle 23:00, sabato e domenica dalle 9:00 alle 23:00 (domenica fino alle 19:00). La chiusura notturna di venerdì e sabato rende l’evento vivace anche dopo il tramonto con concerti di band emergenti, DJ set e party che animano le aree open air. Tra le proposte fisse, i demo ride consentono di provare gratuitamente le ultime novità su strade cittadine, gli Awards premiano chopper, cafe-racer, scrambler e scooter, mentre i talks sul palco principale ospitano interviste a designer e piloti. La Night Run prevista per sabato sera, chiude la giornata con una parata di oltre 1.000 moto nel centro storico.

Conferenza sulla mobilità sostenibile

In apertura, alle 10:30, è in agenda un convegno intitolato “La transizione della mobilità: biocarburanti, decarbonizzazione e qualità ambientale per le città del futuro”. Partecipano il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, l’amministratore delegato di EniLive Stefano Ballista e il giornalista Tiberio Timperi, che ne farà da moderatore. Grazie alla partnership con Eni l’evento dedica una sezione specifica a biocarburanti e soluzioni energetiche innovative per le due ruote.

Il nuovo spazio: Gazometro di Ostiense

Il Gazometro capace di ospitare 120.000 mq, è stato trasformato in un vero distretto dell’innovazione. La planimetria prevede zone indoor per espositori di accessori, abbigliamento e design, aree outdoor per le dimostrazioni su strada, una zona custom su più livelli con un’area food & drink, e ampie zone verdi. I dati delle edizioni precedenti mostrano una crescita costante: 18.000 visitatori nel 2023, 23.000 nel 2024 e più di 30.000 nel 2025, con 350 espositori l’anno scorso.

Come raggiungere il sito

Il Gazometro si trova in Via del Commercio 9/11, nel cuore di Ostiense. È facilmente accessibile con la metro B (fermate Piramide o Garbatella), la stazione ferroviaria di Roma Ostiense e le linee ATAC 23 e 769 (fermata Ostiense/Mercati Generali). Per chi arriva in moto è previsto un parcheggio dedicato all’interno del perimetro dell’evento, così da garantire una fruizione senza intoppi.

Le case presenti e le novità sul mercato

Più di trenta case motociclistiche hanno confermato la partecipazione, tra cui Aprilia, BMW Motorrad, Can-Am, CFMoto, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Indian Motorcycle, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot Motocycles, Royal Enfield, Suzuki, SYM, Triumph e Yamaha. L’evento ospita anche marchi emergenti come Benda, Benelli, BSA, Cyclone, Hero, Italjet, Keeway, Kove, Morbidelli, Moto Morini, NIU, Norton, Zontes. Tra le novità più attese c’è l’anteprima europea della Royal Enfield Flying Flea una scooter elettrica che apre nuovi scenari sulla mobilità urbana. I demo ride sono prenotabili sul posto, con alcune case che offrono la possibilità di prenotare online in anticipo.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento e su. Per il venerdì, l’ingresso costa 10 €, mentre sabato e domenica il prezzo sale a 15 €. Sono previsti ridotti a 10 € per bambini (89-120 cm di altezza) e per titolari di Disability Card. L’acquisto online garantisce i diritti di prevendita e la stampa immediata del QR. Chi vuole risparmiare può partecipare al concorso Instagram per vincere un ingresso gratuito, ma per tutti gli altri l’acquisto anticipato è consigliato per evitare lunghe code all’ingresso.