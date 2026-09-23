Alfa Romeo ha diffuso un teaser con venti parole candidate; ora analizziamo i suggerimenti e le probabili scelte per il nuovo bolide rosso.

Al Salone di Parigi 2026 Alfa Romeo farà il suo ingresso con un nuovo concept avvolto nel mistero. L’auto, avvolta da una vivace livrea rossa di ordinanza sembra voler annunciare la prossima sportiva del Biscione, successore della rinnovata 33 Stradale. Da subito la casa milanese ha alimentato i fan con un breve video sui canali social, dove una rapida successione di parole suggerisce il nome definitivo.

Il video, della durata di pochi secondi, mostra una serie di termini che scorrono velocemente sullo schermo, quasi a sfidare gli spettatori più attenti. Nessuna spiegazione è stata data, ma l’analisi fotogramma per fotogramma ha permesso di raccogliere tutti i 20 suggerimenti, dalla prima alla più remota variante.

Il concept rosso che Alfa Romeo presenterà a Parigi

Il teaser mette in evidenza una silhouette accattivante, con dettagli di carrozzeria che confermano la colorazione rossa. Non si conoscono ancora le specifiche tecniche: non è chiaro se sarà spinta da un motore a combustione, da un propulsore elettrico o da un’ibrida. Né se la carrozzeria assumerà una configurazione coupé o spider. Tuttavia, il linguaggio visivo del video, con tracciati simili a un elettrocardiogramma, suggerisce un legame con il concetto di battito facendo pensare a un’automobile dal carattere pulsante e vitale.

Il gioco dei nomi: i 20 suggerimenti in corsa

Scorrendo la sequenza, sono emerse le seguenti parole: Battito Battito Veloce, Battito Rosso, Battito Vero, Cloud, Cuore Sportivo, CuoreRosso, Design, DNA, Future, Hearthbeat, History, Italia, Italian Red, Leonardo, Passione, Passionerossa, Red, The First Step, Visceral. Alcune opzioni appaiono più pertinenti di altre; termini come HistoryDesign o Cloud sembrano più generici e probabilmente verranno esclusi.

Le ipotesi più forti

Tra le proposte più discusse spiccano Leonardo e Italia. Leonardo richiama Leonardo da Vinci, simbolo di ingegno e patrimonio milanese, sottolineando il forte legame con il Made in Italy. Italia invece, rimanda direttamente all’origine nazionale del nuovo bolide, soprattutto in considerazione delle recenti dichiarazioni del ministro Adolfo Urso, che ha ricordato l’impossibilità di produrre un modello chiamato “Milano” al di fuori del Paese.

Un’altra corrente di pensiero ruota attorno alla famiglia Battito. Il video utilizza in continuazione un’immagine che ricorda un tracciato cardiaco, mentre al termine la colonna sonora si interrompe con il suono di un cuore che batte. Questo indizio visivo-sonoro potrebbe far pendere la scelta verso Battito o una delle sue varianti (Battito Rosso, Battito Veloce, Battito Vero).

Quando si svelerà il vero nome?

Alfa Romeo ha annunciato che la conferma definitiva avverrà durante la giornata stampa del Salone, prevista per l’11 ottobre 2026. Fino ad allora, i fan sono invitati a commentare e votare la loro preferenza, ma la casa automobilistica non ha ancora svelato se il nome rivelato corrisponderà a una delle parole già mostrate o a un’opzione inedita.

Qualunque sia la decisione finale, l’evento del 12 ottobre 2026 al Salone di Parigi promette di essere uno dei momenti più attesi dell’anno per gli appassionati di motori.