Nuove norme Ue per veicoli a fine vita: obiettivi e impatti sull’economia circolare

Dal 13 agosto 2026, l’Unione Europea ha introdotto un nuovo regolamento che segna un punto di svolta per l’industria automobilistica. Le nuove norme sulla progettazione, produzione, raccolta e trattamento a fine vita dei veicoli mirano a rafforzare l’economia circolare e a garantire un futuro più sostenibile per il settore.

Ogni anno, tra i 10 e i 12 milioni di veicoli raggiungono la fine del loro ciclo di vita in Europa. Questi veicoli, spesso smaltiti come rifiuti, rappresentano una fonte preziosa di materie prime come acciaio, alluminio, rame e plastica. Tuttavia, la gestione inadeguata di questi materiali può causare gravi problemi ambientali e perdite economiche.

Obiettivi e benefici delle nuove norme

Il nuovo regolamento ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti ridurre la dipendenza dalle materie prime vergini e creare nuove opportunità commerciali per l’intera industria. Le aziende produttrici dovranno fornire istruzioni dettagliate per la rimozione e la sostituzione dei componenti, facilitando così lo smontaggio, il riutilizzo e il riciclo dei veicoli.

Tra le novità più significative, il regolamento introduce per la prima volta obiettivi obbligatori per il contenuto di plastica riciclata nei veicoli. Entro il 2032, la percentuale di plastica riciclata dovrà raggiungere il 15%, salendo al 25% entro il 2036. Inoltre, la Commissione Europea stabilirà obiettivi specifici per il contenuto di materiale riciclato in acciaio e alluminio, che entreranno in vigore dal 2033.

Misure per il riutilizzo e il ricondizionamento

Le nuove misure promuovono il riutilizzo, la rigenerazione e il ricondizionamento dei componenti, aumentando la disponibilità di ricambi usati. Questo approccio non solo riduce gli sprechi, ma contribuisce anche a un riciclo di qualità superiore. Inoltre, il regolamento rafforza la responsabilità dei produttori nel finanziamento delle attività di trattamento dei rifiuti.

Un’altra importante disposizione vieta l’esportazione di veicoli a fine vita al di fuori dell’Unione Europea. Da metà del 2031, solo i veicoli idonei alla circolazione potranno essere esportati, contribuendo così a proteggere l’ambiente e a prevenire l’esportazione di veicoli come seconda mano.

Le dichiarazioni delle istituzioni europee

Il vicepresidente esecutivo per la prosperità e la strategia industriale, Stéphane Séjourné ha commentato: “Il regolamento sui veicoli a fine vita non riguarda solo i rifiuti, ma anche la resilienza e il futuro industriale dell’Europa. Contribuisce a ridurre la nostra dipendenza dai fornitori esterni, rafforza la sicurezza economica dell’Europa e mantiene le risorse strategiche all’interno dell’UE. Non si tratta solo di una buona politica ambientale, ma di una politica industriale pragmatica.”

Queste nuove norme rappresentano un passo fondamentale verso un’industria automobilistica più sostenibile e resiliente, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Unione Europea.