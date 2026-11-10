Itala e Osca tornano in pista con SUV moderni, ibridi e turbo, pronti a dominare le strade italiane.

Il Salone di Torino 2026 ha rappresentato il palcoscenico ideale per il gruppo industriale DR, che ha rilanciato i marchi storici Itala e Osca con una serie di proposte in grado di coprire l’intera gamma dei SUV italiani. Accanto alle già note Osca MT6 e Itala 35, sono state introdotte versioni più grandi e versioni full-hybrid pensate per ampliare l’offerta nei prossimi mesi, con una presenza immediata in concessionaria.

Itala espande la sua linea SUV con 35, 56 e 61

La prima novità è la Itala 35, un compatto dallo stile coupé che combina eleganza e praticità. Il modello è dotato di un motore 1,5 lt turbo benzina in versione full-hybrid, capace di generare oltre 230 CV grazie alla combinazione con un motore elettrico. Il design presenta linee affilate e una profonda calandra frontale, mentre le dimensioni contenute la rendono adatta ai parcheggi urbani.

Itala 56: crossover coupé dalle linee taglienti

Più piccolo rispetto al 61, il Itala 56 è un crossover coupé che punta su un look sportivo e un propulsore full-hybrid costituito da un 1,5 lt turbo benzina più un motore elettrico, per una potenza complessiva superiore ai 230 CV. L’accelerazione è fluida e la configurazione a trazione anteriore garantisce un consumo ridotto, mentre l’estetica, con cerchi da 20 pollici e lunghi paraurti, richiama il DNA sportivo del marchio.

Itala 61: il nuovo flagship a sette posti

Il vero pezzo forte è la Itala 61, quasi cinque metri di lunghezza e capace di ospitare sette passeggeri su tre file. Le ruote sono coperte da cerchi da 22 pollici e una borsa in pelle è integrata al portellone posteriore. All’interno, la terza fila è ribaltabile elettronicamente e il veicolo è dotato di head-up display. Sotto il cofano troviamo un 2,0 lt turbo benzina da 231 CV, accoppiato a trazione integrale con sistema di gestione della coppia per ruota, e un cambio automatico a 8 rapporti.

Osca introduce MT6 e MT8, nuovi protagonisti del segmento

Il brand Osca, anch’esso rianimato dal Gruppo DR, ha presentato il Osca MT6, il primo modello della casa, un SUV medio-città con motore tradizionale da 2,0 lt turbo che eroga circa 250 CV. L’aspetto estetico richiama le linee delle classiche coupé, con fari a LED affusolati e una griglia anteriore a doppio “O”.

Osca MT8: SUV 4,87 m con powertrain ibrido da oltre 300 CV

Accanto al MT6, è comparso l’Osca MT8, un SUV più grande (4,87 m) che unisce la sportività di una coupé a una capacità di trasporto più generosa. Il cuore della propulsione è un full-hybrid composto da un 2,0 lt turbo benzina e un motore elettrico, per una potenza combinata che supera i 300 CV. La trazione integrale è gestita da un sistema elettronico che distribuisce la coppia in base alle condizioni del manto stradale, offrendo stabilità e dinamica.

Nel prossimo futuro, Osca prevede il lancio di una coupé sportiva basata su piattaforma Lotus, previsto per il 2027, ma non è stata mostrata al Padiglione torinese.