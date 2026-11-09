EICMA 2026 si è confermato il più grande salone delle due ruote, con numeri da capogiro e spettacoli mozzafiato

L’83ª edizione dell’Esposizione Internazionale delle Due Ruote si è conclusa il 8 novembre a Fiera Milano Rho, segnando il più grande appuntamento della storia: ben dieci padiglioni hanno ospitato una superficie complessiva di oltre 300.000 m². Il flusso di pubblico ha superato i 600.000 visitatori, con una crescita del 6% rispetto al 2025, confermando il salone come punto di riferimento globale per il settore.

Il risultato non è frutto del caso, ma di una programmazione che ha saputo unire esposizione commerciale, spettacolo sportivo e innovazione tecnologica, creando un ecosistema capace di attirare professionisti, media e appassionati da tutto il mondo.

Un palcoscenico globale: espositori e partecipanti internazionali

Al totale degli espositori hanno partecipato 764 aziende provenienti da 52 nazioni, rappresentanti 2.150 marchi. Il 74% dei brand esposti è di origine estera, a dimostrazione dell’apertura del mercato europeo verso i costruttori di altri continenti.

Il segmento professionale ha registrato un picco storico: più di 51.000 operatori (distributori, concessionari, fornitori) sono stati presenti, provenienti da 168 paesi diversi, con un incremento del 30% rispetto all’edizione precedente. Parallelamente, 8.700 giornalisti, tecnici e content creator, provenienti da 67 nazioni, hanno seguito l’evento, garantendo una copertura mediatica di portata globale.

Spettacoli e memoria: MotoLive, Champions Charity Race e Speed Legends

L’area esterna MotoLive ha celebrato il suo 21° anniversario su un terreno di 60.000 m², proponendo una serie di gare di freestyle, trial e challenge per le adventure bicilindriche. Tra gli ospiti d’onore, il pluricampione di trial Toni Bou ha condiviso la pista con leggende come Troy Bayliss, Marco Melandri, Stefan Everts e Rubén Xaus, offrendo momenti di puro adrenalina.

Champions Charity Race

Il cuore dell’evento è stato la Champions Charity Race, che ha messo in competizione i piloti più noti su modelli di 17 case costruttrici. La gara, seguita per otto ore in diretta televisiva, ha permesso al pubblico di osservare le moto di punta in azione, combinando spettacolo e beneficenza.

Speed Legends

All’interno del padiglione 22, la mostra Speed Legends, in collaborazione con il MotoGP, ha attirato più di 150.000 visitatori. La retrospettiva ha ripercorso più di settant’anni di storia della MotoGP, esponendo le moto di icone quali Giacomo Agostini, Kevin Schwantz, Mick Doohan, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Márquez e Francesco Bagnaia.

Innovazione e mobilità urbana: Y.U.M., Gaming Arena e presentazione Dakar 2027

L’area Y.U.M. – Your Urban Mobility ha offerto oltre 4.000 test drive gratuiti, permettendo ai visitatori di confrontare scooter, ciclomotori e quadricicli sia elettrici che a combustione interna. Un approccio pratico che ha facilitato il confronto tra diverse tecnologie di mobilità quotidiana.

La Gaming Arena, realizzata con simulatori basati su motocicletti veri, ha consentito a migliaia di partecipanti di sperimentare l’emozione della pista in un contesto virtuale, mentre concorsi premianti hanno messo in palio esperienze ai Gran Premi di Mugello e Misano Adriatico 2027.

Il salone ha inoltre ospitato la presentazione ufficiale del percorso della Dakar 2027. Il direttore di gara David Castera, a nome dell’Amaury Sport Organisation, ha illustrato il tracciato, i piloti italiani e i numeri di gara, inserendo l’evento in un contesto di rally raid globale.

Impatto economico e ruolo ambientale: lo studio “Motonomics”

Nel contesto della conferenza ACEM-ANCMA, è stato presentato lo studio “Motonomics”, realizzato da Oxford Economics. I risultati evidenziano un contributo di 35,1 miliardi di euro al PIL dell’Unione europea e del Regno Unito, 481.600 posti di lavoro sostenuti e 20,6 miliardi di euro di entrate fiscali. Lo studio ha anche sottolineato che i motocicli emettono in media 95 grammi di CO₂ per km, contro i 250 g delle automobili, confermando il loro potenziale nel ridurre l’inquinamento urbano.

EICMA 2026 ha dimostrato di essere molto più di una semplice esposizione commerciale: è diventato un vero hub di networking, innovazione tecnologica e promozione della mobilità sostenibile, confermando Milano come capitale mondiale delle due ruote.