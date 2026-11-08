Controlli di velocità in aumento a Rosignano: scopri le strade monitorate e le sanzioni.

Il Comando di Polizia Locale di Rosignano Marittimo ha avviato una campagna di controllo più severo della velocità sui principali tratti stradali del territorio comunale. L’iniziativa, annunciata dalla sede di Piazza del Mercato, vuole contrastare una delle cause di incidenti più frequenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Per realizzare l’operazione vengono impiegati gli autovelox e i telelaser messi a disposizione del comando. I dispositivi sono installati in punti strategici, scegliendo percorsi con buona visibilità e dove la storia degli incidenti dimostra la necessità di un monitoraggio continuo.

Strade soggette a controllo intensificato

Le verifiche sono concentrate su tratti ritenuti a più alto rischio, tenendo conto dei dati di incidenti, della configurazione del manto stradale e del flusso veicolare. In particolare, le autorità hanno individuato le seguenti vie: via di Serragrande, Via di Pozzuolo/Via dei Cavalleggeri, Via Per Rosignano, la porzione di Via Aurelia compresa tra Rosignano Solvay e Vada, la sezione di Via Aurelia tra Castiglioncello e Chioma, e la SS1 Variante Aurelia.

Dettagli su Via di Serragrande e strade limitrofe

Via di Serragrande, frequentata da traffico locale e turisti, è dotata di segnaletica luminosa che avvisa della presenza di monitoraggi elettronici. Anche le vie di Pozzuolo e dei Cavalleggeri, caratterizzate da curve strette e variazioni di pendenza, sono state inserite nella lista per ridurre i rischi di tamponamenti dovuti a superamenti di limite.

Regime sanzionatorio previsto dall’art. 142 del Codice della Strada

L’articolo 142 del Codice della Strada prevede una scala di sanzioni in base all’entità del superamento del limite di velocità. Un eccesso non superiore a 10 km/h comporta una multa compresa tra 42 e 173 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Superamento tra 10 km/h e 40 km/h

Se il conducente supera il limite di oltre 10 km/h ma non supera i 40 km/h, la sanzione varia da 173 a 694 euro, con la stessa decurtazione di 3 punti. Qualora la violazione avvenga in zona abitata per almeno due volte in un anno, la multa può crescere fino a 880 euro e la patente può essere sospesa da 15 a 30 giorni.

Superamento tra 40 km/h e 60 km/h

Un superamento compreso tra 40 km/h e 60 km/h fa scattare una multa da 543 a 2 170 euro, la sospensione della patente da uno a tre mesi e la decurtazione di 6 punti.

Superamento oltre 60 km/h

Infine, chi supera il limite di più di 60 km/h rischia una sanzione che va da 845 a 3 382 euro, l’interdizione della patente da sei a dodici mesi e la perdita di 10 punti.

Per veicoli pesanti – autotreni, autoarticolati, autobus e mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate – le sanzioni sono raddoppiate, rendendo ancora più incisiva la deterrenza contro la guida pericolosa.

Il personale in uniforma del Comando, a bordo di veicoli contraddistinti da appositi segnali, effettua i controlli nel rispetto delle norme ministeriali sulla segnalazione e la visibilità delle postazioni. L’obiettivo rimane quello di far rispettare i limiti di velocità per tutelare la vita di tutti gli utenti della strada.