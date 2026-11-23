Ford punta su cinque nuove auto passeggeri e su Ford Pro per tornare a crescere in Europa.

Ford torna a investire con decisione sul mercato europeo. In occasione di un incontro con dealer e partner europei a Salisburgo, il costruttore americano ha presentato un piano per i prossimi tre anni che prevede sette nuovi veicoli, un ecosistema digitale per le imprese e una piattaforma di brand globale chiamata Ready-Set-Ford, costruita attorno ai valori di lavoro, performance e avventura.

La strategia si muove su due binari paralleli: il rafforzamento di Ford Pro, il brand commerciale che in Europa è leader da undici anni consecutivi, e il rilancio della gamma passeggeri con cinque veicoli inediti a propulsione multipla, ispirati al DNA rally del marchio. Ford non intende soltanto difendere le proprie quote, ma tornare a crescere in uno dei mercati automobilistici più competitivi al mondo.

Cinque nuovi veicoli passeggeri entro il 2029

Per il segmento passenger Ford ha annunciato il lancio di cinque veicoli inediti entro la fine del 2029, tutti prodotti in Europa e tutti con un design ispirato alla tradizione rallystica del marchio, che vanta oltre un secolo di storia nelle competizioni. La lista comprende un nuovo membro europeo della famiglia Bronco, un SUV compatto multi-energia confermato per lo stabilimento di Valencia dal 2028, un’elettrica compatta nel segmento B con dinamiche di guida sportive, un piccolo SUV elettrico urbano con lo stesso linguaggio stilistico e due crossover multi-energia che completeranno la gamma entro il 2029.

Le piccole auto con la piattaforma Ampère di Renault

Per i modelli più piccoli Ford utilizzerà la piattaforma Ampère di Renault. Christian Weingaertner, direttore generale divisione Auto Ford Europe, ha spiegato che il veicolo sarà una Ford a tutti gli effetti, con design, esperienze di bordo, accessori e dinamiche di guida Ford, compresi ammortizzatori, sospensioni e rapporto sterzo. Questi due prodotti realizzati con Renault saranno prodotti nello stabilimento Renault, perché nei segmenti più piccoli la scala è fondamentale, data la pressione sui costi. Weingaertner non ha invece voluto precisare dove verranno realizzati i crossover.

Ford Pro punta su software e servizi

Ford Pro non si presenta più soltanto come produttore di veicoli commerciali. L’obiettivo dichiarato è diventare un partner di produttività integrato per le imprese europee, capace di trasformare i dati dei veicoli in valore economico. La strategia punta a generare il 25% dell’EBIT di Ford Pro da software e servizi. Nel primo trimestre del 2026 gli abbonamenti software a pagamento sono cresciuti del 30%, raggiungendo quota 879.000 a livello mondiale, con margini lordi superiori al 50%.

Al centro c’è il sistema Uptime Services, una connettività predittiva che monitora in tempo reale la salute dei veicoli. Ogni Ford Pro venduta dal 2019 è dotata di un modem integrato e oggi oltre 1,2 milioni di clienti europei sono connessi, con quasi sei milioni di segnali diagnostici al giorno. Nel solo 2024 il sistema ha garantito quasi un milione di giornate aggiuntive di operatività per i clienti.

I Dealer Uptime Services per le piccole imprese

I nuovi Dealer Uptime Services sono rivolti alle piccole imprese, finora escluse dai servizi digitali avanzati. Il concessionario può monitorare lo stato del veicolo, contattare il cliente prima che il guasto si manifesti e preparare ricambi e officina in anticipo. I piloti già avviati mostrano riduzioni dei tempi di riparazione fino al 50%, con l’80% degli interventi individuati in modo preventivo. Per i dealer ciò si traduce in più contatti, maggiore fidelizzazione e un incremento del fatturato da officina.

Ranger Super Duty e Transit City

Il Ranger Super Duty, disponibile da subito, è la versione più estrema del pick-up più venduto in Europa per undici anni consecutivi. Pensato per servizi di emergenza, attività forestali, minerarie e militari, offre una massa totale combinata di 8 t, una capacità di traino fino a 4,5 tonnellate e un carico utile di quasi 2 t, con sospensioni rinforzate, protezione supplementare del sottoscocca e un’altezza dal suolo elevata di serie.

Il Transit City è invece un furgone completamente elettrico progettato per le flotte urbane. È disponibile in tre varianti, inclusa una versione chassis cab per allestimenti personalizzati, e risponde alla crescente diffusione delle zone a traffico limitato nelle grandi città europee. Sarà disponibile nelle concessionarie entro la fine del 2026.

Il appello di Ford ai regolatori europei

Ford ribadisce il proprio impegno verso la mobilità a emissioni zero, ma chiede alle istituzioni europee che i target normativi siano allineati alla domanda dei consumatori. Secondo il costruttore, obiettivi troppo accelerati rischiano di rallentare il rinnovo del parco circolante, con effetti controproducenti sulle emissioni complessive.

Weingaertner sostiene che la curva normativa non coincide con quella della domanda. Cita la Norvegia e i Paesi nordici come mercati avanzati e l’Italia come mercato dove la situazione è diversa. Chiede quindi chi debba sostenere il costo di una spinta forzata verso l’elettrico: gli italiani, che al momento non sono disposti, il governo o i costruttori, che però non hanno risorse illimitate. Il costruttore chiede maggiore apertura verso le tecnologie di transizione, ibride plug-in (PHEV) ed elettriche a range esteso (EREV), e una protezione specifica per le piccole imprese, penalizzate da infrastrutture di ricarica ancora inadeguate e da ritardi nell’allacciamento alle reti elettriche per i depositi.