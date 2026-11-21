Alfa Romeo Spider, Giulia TZ e Maserati Classiche tra i premiati di Best in Classic 2026, con il riconoscimento alla carriera di Leonardo Fioravanti.

Il premio Best in Classic, giunto alla sua sesta edizione, assegna riconoscimenti a realtà che si sono distinte per originalità, qualità e rilevanza nel mondo del motorismo storico. Le categorie sono nove e riguardano automobili, restauri, club, eventi, gare, musei e giovani talenti. La cerimonia di premiazione è in programma venerdì 20 novembre, nell’ambito di Milano AutoClassica, presso Fiera Milano a Rho.

I vincitori tra auto, restauri e club

Nella categoria Classica ha vinto l’alfa romeo Spider, che quest’anno compie sessant’anni. Per la giuria, la linea firmata da Pininfarina resta la vera icona delle sportive a cielo aperto. Il premio è stato consegnato da Giovanni Tombolato, vicepresidente di Aci Storico, e ritirato da Manuel Barizza. Per la Classica di domani è stata premiata l’Aston Martin V12 Vanquish, che unisce stilemi moderni a quelli dei modelli più significativi della Casa inglese. Il premio è stato consegnato da Enrico Liubibratich, head of Motorsport e Heritage di Howden, e ritirato da Paolo Gerla.

Il premio per il Restauro è andato a un’Alfa romeo giulia TZ ex works. Il lavoro di recupero ha salvato il 70% della carrozzeria originale di alluminio. Il premio è stato consegnato da Gabriele Bertolotto, marketing manager di Vuemme, e da Roberto Ratto, e ritirato da Martino Locatelli di Carrozzeria Racing. Nella categoria Restomod ha vinto la Kimera K39, che rilegge la tradizione dei rally anni 80 con materiali e tecnologia d’avanguardia. Il premio è stato consegnato da Monica Mailander, presidente della Fondazione Gino Macaluso, con Andrea Stassano, e ritirato dal chief designer Luca Borgogno.

Il Premio speciale della redazione per il Programma di certificazione è andato a Maserati Classiche, che ha già superato i cento esemplari lavorati grazie agli archivi della Casa del Tridente. Il premio è stato consegnato da Gaetano Derosa. A ritirarlo sono saliti sul palco Cristiano Bolzoni, head of Maserati Classiche, e Billy Hibbs, proprietario della 3500 GT Spider Vignale Prototipo.

Il premio alla carriera a Leonardo Fioravanti

Il Premio speciale della redazione alla Carriera è stato assegnato a Leonardo Fioravanti, consegnato da Giovanna Mazzocchi Bordone, presidente di Editoriale Domus. Fioravanti è un ingegnere prima ancora che un designer. Ha tracciato linee che hanno attraversato i decenni, dalle berlinette come la Dino e la Daytona alle supercar che hanno fatto la storia. Dal palco ha raccontato il suo rapporto con le auto partendo da una domanda che gli viene posta spesso. Alla domanda « qual è l’auto del cuore? » ha risposto: « Una sola, ha spiegato, non esiste ».

Tra le vetture che ricorda c’è la Ferrari 250 LM Speciale, dove, come ha detto, tutto è cominciato. Un cliente americano chiese a Maranello una versione stradale della 250 da corsa, e in Pininfarina l’incarico finì al giovane appassionato che da ragazzo disegnava auto per passione. Ne uscirono quindici esemplari. Fioravanti ha collaborato in seguito con 11 Rosse disegnate di persona e altre 19 auto, compresa la SP1 del 2008.

Museo, gara, club e giovani talenti

Per la categoria Evento ha vinto l’Anantara Concorso Roma, consegnato da Aldo Bonomi, presidente di AC Brescia, e ritirato da Adolfo Orsi, ideatore del concorso. Nella categoria Museo ha vinto il Museo Alfa Romeo, consegnato da Silvia Nicolis, presidente del Museo Nicolis, e ritirato da Lorenzo Ardizio, curatore e responsabile del Centro Documentazione Alfa Romeo. Per la Gara ha vinto la Coppa d’Oro delle Dolomiti, premio consegnato da Antonio Ghini e ritirato da Lucio De Mori, presidente di AC Belluno.

Per i Club il premio è andato alla Scuderia Sant Ambroeus, ritirato dal presidente Antonio Calleri e dal vicepresidente Marco Galassi. Nella categoria Giovane talento è stato premiato il documentario « Rasòun d’Èser », realizzato da Leonardo Gatto e Matteo Esposito dopo oltre due anni di lavoro tra archivi e filmati d’epoca. Il film racconta la fabbrica blu della Bugatti a Campogalliano. Il premio è stato consegnato da Elisabetta Cozzi, presidente del Museo Cozzi.