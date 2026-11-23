Il vertice climatico di Antalya si chiude senza un accordo finale, ma la transizione energetica va avanti anche fuori dal negoziato.

La COP31 di Antalya si chiude senza il documento finale che doveva fissare impegni su mitigazione, elettrificazione e finanza climatica. L’Unione Europea e un gruppo di Paesi più ambiziosi hanno rifiutato di sottoscrivere un testo al ribasso, che non citava nemmeno il progressivo abbandono dei combustibili fossili già sancito alla COP28 di Dubai nel 2023. Con quel rifiuto è saltato l’Antalya Pact, che avrebbe fissato impegni blandi su mitigazione, elettrificazione e finanza.

La presidenza della Conferenza, affidata a una doppia guida turco-australiana non sempre allineata, ha concentrato gli sforzi negoziali nelle ultime 44 ore del vertice, senza trovare il consenso necessario. Il presidente della COP31, Murat Kurum, ha annunciato il fallimento dei negoziati. Restano 80 Paesi a sostegno dell’obiettivo di accelerare l’elettrificazione e 27 che hanno annunciato o pubblicato piani per uscire dai combustibili fossili.

Divisioni tra i Paesi e leadership assente

A pesare sono state soprattutto l’assenza degli Stati Uniti, il consolidamento dell’asse tra Russia e produttori di petrolio, come l’Arabia Saudita, e la posizione defilata della Cina. L’Unione Europea non è riuscita a colmare il vuoto diplomatico né a dare risposte soddisfacenti alle richieste dei Paesi in via di sviluppo sulla finanza climatica.

«A differenza di Parigi nel 2015, Antalya mette in evidenza l’assenza di una leadership politica capace di costruire il consenso», osserva Luca Bergamaschi, co-fondatore e direttore esecutivo di ECCO, il think tank italiano per il clima che ha seguito quotidianamente i lavori. Il negoziato è rinviato alla prossima COP32, prevista ad Addis Abeba l’anno successivo.

Secondo la fonte, il rinvio non cancella una frattura ormai evidente tra chi punta su un’economia sostenibile ed elettrificata e chi continua a difendere un modello fondato sui combustibili fossili. Sul tavolo della CCS, la cattura e lo stoccaggio della CO₂, la discussione resta aperta: può avere una funzione in comparti industriali difficili da decarbonizzare, come il cemento, ma la sua fattibilità tecnica ed economica deve ancora essere dimostrata.

Elettrificazione: 80 Paesi con l’obiettivo 35×35

Fuori dal negoziato la transizione energetica procede. Dodici Paesi hanno già adottato un piano nazionale dedicato all’elettrificazione. Il Pacchetto di attuazione per l’elettrificazione, intitolato Electrify the World, raccoglie impegni volontari, investimenti e progressi del biennio 2025-26 coinvolgendo oltre 150 Paesi più l’Unione Europea, 37 città e più di 260 imprese. È coordinato tra gli altri da IEA, IRENA e UNIDO, e punta ad attuare l’impegno di Dubai: triplicare le rinnovabili e raddoppiare l’efficienza energetica entro il 2030.

Al centro c’è l’Impegno Globale per l’Elettrificazione 35×35, lanciato a settembre da Murat Kurum per portare l’elettricità al 35% dei consumi energetici finali globali entro il 2035. Il rapporto cita come «segnali di slancio» le azioni già avviate, mentre il segretario esecutivo dell’UNFCCC, intervenuto alla presentazione, ha affermato che «la transizione verso l’energia pulita è ormai irreversibile».

Il Patto per gli oceani e il Mediterraneo

La presidenza della COP31 ha presentato il Patto di Antalya per gli oceani e i mari, un’iniziativa per accelerare l’azione climatica basata sugli oceani. Il Patto è stato presentato sullo sfondo del Mediterraneo, scelto come prima Conferenza Onu sul clima tenuta sulle coste di questo mare. Il documento non crea nuovi obblighi, ma rafforza i quadri esistenti nell’ambito della Convenzione quadro Onu sui cambiamenti climatici e dell’Accordo di Parigi.

Il Mediterraneo è definito un hotspot del cambiamento climatico, dove ondate di calore, incendi, siccità e inondazioni minacciano la sicurezza alimentare, la biodiversità e le comunità costiere. Il Patto sostiene il target globale 30×30, che punta a conservare e gestire efficacemente almeno il 30% delle aree costiere e marine entro il 2030 tramite aree marine protette. Incoraggia inoltre la protezione di mangrovie, praterie di fanerogame marine, zone umide costiere e barriere coralline, e riconosce la recente istituzione del Centro d’Attività Regionale per i Cambiamenti Climatici a Istanbul.

Sul fronte finanziario il Patto indica un divario: solo una quota limitata dei finanziamenti globali raggiunge le priorità legate agli oceani. Per colmarlo è citato il Climate Implementation Bridge, sviluppato dalla presidenza della COP31 con l’Undp, pensato per collegare sovvenzioni, finanza agevolata e garanzie a progetti locali ad alto impatto di conservazione.

Finanza climatica ferma al 2035

Il capitolo più critico resta quello dei finanziamenti per il clima. Ad Antalya sono state assunte soltanto decisioni procedurali. Senza un accordo politico non è stata definita una base di riferimento per l’obiettivo di triplicare la finanza per l’adattamento entro il 2035, fissato a Belém. A preoccupare sono la mancanza di nuovi impegni pluriennali e il livello basso dei contributi al Fondo per l’Adattamento.

L’Europa, primo contributore mondiale di finanza climatica, dovrebbe presentare un programma pluriennale di finanziamenti pubblici fino al 2035. La prossima tappa è la COP32 ad Addis Abeba, dove il tema della finanza dovrà essere affrontato insieme alla questione dei fossili.