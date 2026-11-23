Stellantis valuta l'uscita dal motorsport europeo per risparmiare 6 miliardi. A rischio i titoli WRC2 di Lancia, il programma WEC di Peugeot con la 9X8 e le attività GT2 di Maserati. Lunedì 23 novembre incontri decisivi.

Il mondo delle corse sta trattenendo il fiato. Stellantis potrebbe aver deciso di ammainare la bandiera sportiva in Europa, sacrificando decenni di storia agonistica sull’altare del bilancio. Sotto la guida dell’amministratore delegato Antonio Filosa, il gruppo punta a generare risparmi per 6 miliardi di euro entro il 2028. In questo quadro, i costi degli investimenti nelle competizioni non sono più sostenibili.

La decisione, anticipata dalla stampa francese e rilanciata dall’agenzia Reuters, colpirebbe trasversalmente tutti i marchi coinvolti. Non si tratta solo di una revisione strategica, ma di un possibile disimpegno immediato che lascerebbe orfani team storici e progetti appena lanciati. La data cruciale è lunedì 23 novembre, quando sono previsti due incontri straordinari con i rappresentanti dei lavoratori a Poissy e Satory per formalizzare le procedure di consultazione.

Il destino della 9X8 e l’addio all’Endurance

Per Peugeot, il colpo sarebbe doppio. Il marchio del Leone compete attualmente nel Mondiale Endurance WEC con la radicalissima Hypercar 9X8. Dopo cinque anni di impegno, la vettura non ha ancora conquistato una singola vittoria. Le indiscrezioni parlano di uno stop netto alle gare di durata, con il conseguente congelamento dello sviluppo della nuova Hypercar attesa per il 2027. Questo significa che la 9X8 rischia di non scendere mai più in pista nella sua evoluzione futura, chiudendo un capitolo iniziato male e mai decollato davvero.

Lo scenario ricorda quanto già avvenuto nel 2012, quando PSA Group aveva abbandonato l’endurance. Questa volta, però, il taglio appare definitivo e inserito in una logica di pura efficienza finanziaria, piuttosto che di riposizionamento tecnico.

Lancia: titolo mondiale a rischio dopo il ritorno

La situazione più paradossale riguarda Lancia. Il marchio torinese è tornato nel Mondiale Rally nel 2026 con la Ypsilon Rally2 HF Integrale. I risultati sono stati immediati e brillanti: vittorie al Rally Croatia, alle Isole Canarie e in Cile, culminando con la conquista del titolo iridato WRC2 a squadre. Si trattava della prima vittoria WRC del brand in oltre trent’anni.

Tuttavia, proprio mentre si discutevano sviluppi tecnici per un eventuale ingresso nella categoria regina WRC dal 2027, la scure dei costi potrebbe fermare tutto sul nascere. Chiudere un progetto vincente dopo soli mesi di attività avrebbe un impatto devastante sulla reputazione sportiva del marchio italiano, interrompendo bruscamente una rinascita tanto attesa.

Formula E e il silenzio su Maserati GT2

Anche l’elettrico paga dazio. Citroën è presente in Formula E, mentre Opel era programmata per entrare nella griglia a gennaio. Entrambi i programmi sembrano destinati alla cancellazione. Ma c’è un altro tassello fondamentale: Maserati. Il Tridente, infatti, è coinvolto nelle attività GT2, un segmento cruciale per il suo posizionamento sportivo premium. Sebbene meno citato nei titoli principali, il suo futuro agonistico è legato a doppio filo alle decisioni di Filosa.

Stellantis Motorsport impiega circa 300 persone, di cui meno di 220 con contratto a tempo indeterminato. I costi annuali si aggirano sui 300 milioni di euro. Senza questi budget, il mantenimento di strutture competitive diventa impossibile. La strategia industriale prevede ora di concentrare il 70% degli investimenti sui marchi Jeep, Ram, Peugeot e Fiat, ritenuti quelli con il maggior potenziale di redditività.

Lunedì 23 novembre porterà le prime conferme ufficiali o smentite. Nel frattempo, i sindacati attendono chiarimenti sulle ricadute occupazionali, mentre gli appassionati temono di vedere sparire dai circuiti europei nomi leggendari come Peugeot e Lancia, lasciando spazio vuoto dove fino a ieri correva la passione italiana e francese.