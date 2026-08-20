Paolo Barelli celebra i successi del nuoto italiano agli Europei di Parigi

Il nuoto italiano ha raggiunto nuovi vertici agli Europei di Parigi, conquistando 43 medaglie di cui 13 d’oro. Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, ha commentato questi risultati straordinari, sottolineando l’importanza di un metodo Italia basato su competenza, dedizione e un po’ di scaltrezza.

Nonostante le difficoltà economiche e strutturali, gli atleti italiani hanno dimostrato grande resilienza e talento. Barelli ha chiesto un maggiore sostegno da parte del governo per garantire il futuro del nuoto italiano, evidenziando l’importanza degli impianti sportivi e delle società sportive.

Il miracolo italiano agli Europei di Parigi

Gli Europei di Parigi sono stati un trampolino di lancio per il nuoto italiano. Con 43 medaglie conquistate, l’Italia ha dominato le classifiche per nazioni nei tuffi, nel nuoto di fondo e in vasca. Barelli ha definito questi risultati un miracolo italiano frutto di un lavoro meticoloso e di una grande organizzazione.

Le prestazioni degli atleti italiani hanno attirato l’attenzione internazionale, con Sara Curtis che ha stabilito nuovi record mondiali. Barelli ha sottolineato l’importanza di gratificare chi fa agonismo, evidenziando come il settore agonistico spinga a frequentare gli impianti e a fare attività motoria.

Le sfide economiche e strutturali

Nonostante i successi, Barelli ha messo in luce le difficoltà economiche e strutturali che il nuoto italiano deve affrontare. Le piscine richiedono migliaia di metri cubi di acqua da depurare e scaldare con costi energetici enormi e oneri conseguenti. Negli ultimi quattro anni, sono stati stanziati quasi 180 milioni di euro per tamponare le emergenze post Covid e i rincari energetici.

Barelli ha espresso la necessità di un maggiore sostegno da parte dello Stato, con taglio di tasse e riduzione degli oneri comunali e regionali. Ha anche sottolineato l’importanza di potenziare i centri federali, che hanno dato una spinta significativa agli atleti.

Il futuro del nuoto italiano

Guardando al futuro, Barelli ha espresso ottimismo per le Olimpiadi di Los Angeles. Ha sottolineato l’importanza di continuare a scovare nuovi talenti e di investire nella formazione degli atleti. Barelli ha anche parlato dell’importanza di una gestione oculata dei giovani talenti, come nel caso di Sara Curtis, che è stata seguita con attenzione per evitare di spremere il suo potenziale troppo presto.

Con atleti come Nicolò Martinenghi e Greg Paltrinieri che continuano a dare l’esempio, il nuoto italiano ha tutte le carte in regola per continuare a brillare sulle scene internazionali. Barelli ha concluso ribadendo l’importanza di mantenere i piedi per terra e di continuare a lavorare con dedizione e passione.