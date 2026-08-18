Europei 2026: l’Italia domina atletica e nuoto con 65 medaglie

L'Italia ha dominato gli Europei di atletica e nuoto, conquistando 65 medaglie, di cui 23 d'oro. Un risultato storico che conferma la crescita dello sport italiano

L’Italia ha chiuso gli Europei di atletica e nuoto con un bottino straordinario: 65 medaglie, di cui 23 d’oro. Un risultato che ha visto gli atleti azzurri dominare in entrambe le discipline, conquistando il primo posto nel medagliere di atletica e il secondo nel nuoto, dietro solo alla Gran Bretagna.

Questi Europei sono stati un trampolino di lancio verso le Olimpiadi di Los Angeles del 2028, con giovani talenti come la nuotatrice Sara Curtis e la marciatrice Sofia Fiorini che hanno dimostrato tutto il loro potenziale. Le loro vittorie rappresentano un segnale positivo per il futuro dello sport italiano.

Atletica: un dominio italiano

Nell’atletica, l’Italia ha vinto il medagliere con 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Tra i protagonisti, Nadia Battocletti ha confermato la sua supremazia nei 5.000 e nei 10.000 metri, mentre Leonardo Fabbri e Gianmarco Tamberi hanno trionfato rispettivamente nel getto del peso e nel salto in alto.

Un altro momento memorabile è stato il trionfo della staffetta 4×400 maschile, con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati che hanno conquistato l’oro. La maratona di marcia ha visto vittorie sia maschili che femminili, con Massimo Stano e Sofia Fiorini che hanno dominato le rispettive gare.

L’atletica italiana ha dimostrato una grande profondità, con vittorie in diverse specialità e un numero record di finalisti. Questo successo è il frutto di un movimento sportivo che investe nei giovani e che ha visto un aumento significativo dei tesserati negli ultimi anni.

Nuoto: la rivoluzione italiana

Nel nuoto, l’Italia ha conquistato 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi, per un totale di 43 medaglie. Un risultato che conferma la crescita costante dello sport acquatico italiano, che negli ultimi anni ha visto atleti come Simona Quadarella, Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon diventare punti di riferimento a livello mondiale.

La federazione italiana di nuoto, guidata da Paolo Barelli, ha parlato di un sistema virtuoso che si basa su un grande impegno delle società sportive, del volontariato e dei migliori tecnici. I centri federali, come quello di Ostia Lido, sono stati fondamentali per la crescita di questo movimento.

Il nuoto italiano ha anche un grande bacino di praticanti, con oltre un milione e mezzo di iscritti e circa 1.500 società affiliate. Questo facilita il ricambio generazionale e aumenta le possibilità di trovare e crescere nuovi talenti.

Un successo che unisce sport e televisione

Gli Europei di atletica sono stati un vero e proprio fenomeno televisivo, con ascolti record che hanno superato i 2,4 milioni di telespettatori. Questo successo ha dimostrato l’interesse crescente del pubblico italiano per lo sport, un trend che si è confermato anche con gli Europei di nuoto.

Le prestazioni degli atleti italiani hanno catturato l’attenzione del pubblico, con giovani talenti e campioni affermati che hanno dimostrato di essere competitivi a livello internazionale. Questo successo televisivo è un ulteriore segnale della crescita dello sport italiano e del suo appeal per il grande pubblico.

Con 65 medaglie conquistate, l’Italia ha dimostrato di essere una potenza sportiva in entrambe le discipline, con un futuro promettente grazie ai giovani talenti che si stanno affermando a livello internazionale.