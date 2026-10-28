Quanto costa la CQC e come si rinnova? Ecco le spese da prevedere, i tempi e il modo più semplice per risparmiare grazie agli incentivi.

La patente CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) è indispensabile per chi guida professionalmente veicoli per il trasporto merci o trasporto persone. Che tu debba conseguirla per la prima volta o pensi al rinnovo CQC, conoscere le voci di costo, i tempi e le agevolazioni disponibili aiuta a pianificare senza sorprese.

Di seguito trovi una guida pratica su costi, rinnovo e risparmio per CQC merci, CQC persone e CQC merci + persone, con indicazioni su durata dei corsi, struttura dell’esame e requisiti anagrafici previsti.

Quanto costa davvero la CQC: voci di spesa e fattori che incidono

Non esiste un prezzo unico nazionale: il costo patente CQC varia in base alla scuola guida, alla città e al pacchetto di servizi incluso. In genere, per il conseguimento si paga un corso di 130 ore che comprende teoria, materiale didattico, lezioni pratiche e la presentazione agli esami CQC. Per il rinnovo, la spesa riguarda un corso di formazione periodica di 35 ore, senza prova finale, più le pratiche per l’emissione della nuova scadenza. Incidono anche eventuali moduli specifici (merci o persone), le ore aggiuntive di guida, e i costi amministrativi (diritti e bolli).

Per orientarti, chiedi sempre un preventivo dettagliato con: iscrizione, corso base e parte specifica, manuali e piattaforme quiz, ore di guida incluse, presentazione domanda, diritti d’esame, gestione pratiche finali e rilascio della CQC. Valuta anche eventuali sconti aziendali per flotte o gruppi, e la possibilità di un pacchetto combinato CQC merci + persone, spesso più conveniente rispetto a due percorsi separati.

Rinnovo CQC: tempi, durata del corso e regole di frequenza

Il rinnovo della CQC è obbligatorio ogni 5 anni e si effettua frequentando un corso di 35 ore di formazione periodica. Non è previsto esame finale: al termine la scuola rilascia l’attestato di frequenza necessario per aggiornare la scadenza. La frequenza è obbligatoria e viene registrata con firma in entrata e in uscita: sono consentite al massimo 3 ore di assenza; superato questo limite, occorre ripetere l’intero corso. Il rinnovo è previsto fino ai 68 anni, nel rispetto delle altre disposizioni sanitarie e di validità della patente di guida.

Molte strutture offrono anche formule accelerate per completare le 35 ore in un’unica settimana, concentrando le lezioni in più giornate consecutive. Questa soluzione è utile per chi lavora e deve minimizzare i fermi, ma verifica sempre calendario, orari e posti disponibili. Al termine, la scuola può occuparsi delle pratiche burocratiche per l’emissione del nuovo tagliando con scadenza aggiornata.

Conseguimento CQC: corso da 130 ore, esame e limiti di assenza

Per ottenere la CQC la via ordinaria prevede un corso di 130 ore composto da 95 ore di parte generale, 35 ore di parte specifica (merci o persone) e 10 ore di lezioni pratiche. La frequenza è vincolante: sono tollerate al massimo 14 ore di assenza (di cui non più di 5 sulla parte specifica); oltre, ma entro 28 ore, è possibile il recupero, mentre superate le 28 ore l’intero corso va ripetuto. Nella parte pratica di guida non sono ammesse assenze.

L’esame CQC è scritto, con quiz a risposta multipla: una prova unica da 90 minuti con 70 quesiti (40 parte generale, 30 parte specifica). Sono consentiti al massimo 7 errori. In alcuni casi è disponibile anche la formazione accelerata per il conseguimento: dura meno, ma comporta limitazioni temporanee all’abilitazione, secondo normativa. Prima dell’iscrizione, chiarisci con la scuola i dettagli su calendario, docenti e dotazioni multimediali, utili per una preparazione solida.

Requisiti di età e categorie CQC

Le principali tipologie sono CQC merci, CQC persone e CQC merci + persone, da affiancare rispettivamente alle patenti C o D. L’età minima varia: per la CQC merci è possibile ottenerla a 18 anni se conseguita insieme alla patente C; per la CQC persone l’età minima è 21 anni se abbinata alla patente D. La CQC non sostituisce la patente, ma è riportata su di essa con il codice unionale 95 e abilita alla guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di cose o passeggeri.

Come risparmiare: bonus patente autotrasporto e buone pratiche

La leva più forte è il Bonus patente autotrasporto: fino al 31 dicembre 2026 è possibile ottenere un rimborso fino all’80% delle spese di formazione in autoscuola per chi intende conseguire la CQC (categorie ammesse: autisti bus, corrieri, NCC, camionisti). Possono richiederlo i cittadini italiani o UE tra 18 e 35 anni. Informati in anticipo su requisiti, iter di domanda e documenti necessari: molte scuole supportano l’attivazione del bonus e la rendicontazione dei costi ammissibili.

Altri accorgimenti per tagliare la spesa: valutare pacchetti combinati (ad esempio, CQC merci + persone), approfittare di promozioni stagionali o convenzioni azienda–scuola, e scegliere corsi con materiali didattici inclusi (libri, piattaforme quiz). Pianifica il rinnovo per tempo: evitare urgenze riduce il rischio di sovrapprezzi e semplifica la programmazione lavorativa. Infine, verifica che la scuola gestisca pratiche e diritti nel prezzo pattuito: un preventivo trasparente aiuta a evitare costi imprevisti.

Obblighi ed esenzioni: quando la CQC serve davvero

La CQC è obbligatoria per chi svolge trasporto professionale di merci o persone con veicoli che richiedono patenti C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE. Esistono esenzioni per usi non commerciali e per specifiche attività di pubblica utilità (forze armate, protezione civile, vigili del fuoco), per veicoli impiegati da ONLUS senza remunerazione e per alcuni impieghi in zone rurali. Per i veicoli merci a uso proprio, la deroga è ammessa se la guida non è l’attività principale del conducente (indicativamente sotto una quota limitata dell’orario) e il materiale trasportato è destinato all’attività del conducente stesso.