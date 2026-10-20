Sconti record e finanziamenti a tasso zero: la guida alle offerte auto di ottobre 2026.

Il mese di ottobre 2026 si distingue per una serie di promozioni auto che consentono di risparmiare più del 25% sul prezzo di listino. Sedici modelli di marche diverse hanno ottenuto riduzioni comprese tra il 25% e il 38%, ma la maggior parte delle offerte è legata a condizioni specifiche, come la rottamazione del veicolo precedente o la stipula di un finanziamento. Alcune proposte, invece, non richiedono vincoli e rappresentano un vero affare per chi vuole comprare senza penali. Scopriamo nel dettaglio quali sono le vetture più vantaggiose e quali sono le clausole da tenere presenti.

Promozioni con sconti dal 25% al 38% per ottobre 2026

Tra le offerte più rilevanti troviamo le versioni Hybrid della Peugeot 308 e della Peugeot 3008. La 308 Hybrid 145 e-DCS6 Style scende da 33.650 € a 25.350 €, pari a un risparmio di 8.300 € (25%). La 3008 Hybrid 145 e-DSC6 Allure, invece, passa da 41.906 € a 31.456 €, con una riduzione di 10.450 € (25%). Entrambe le proposte richiedono il finanziamento I Move D di Stellantis, includono la permuta/rottamazione e sono valide fino al 31 ottobre 2026.

Leapmotor C10 LIFE REEV e DS 7 BlueHDi

Il veicolo elettrico con autonomia estesa Leapmotor C10 LIFE REEV offre uno sconto del 25% passando da 37.400 € a 27.900 €. L’offerta prevede il finanziamento LeapValue, un anticipo di 7.413 € e 35 rate mensili da 199 €. La DS 7 BlueHDi 130 Pallas, con motore diesel da 130 CV, è disponibile con un prezzo ridotto di circa 30.000 € rispetto al listino, sempre a condizione di aderire al finanziamento Style Drive. Entrambe le promozioni includono garanzie estese e servizi di assistenza per diversi anni.

Altri modelli con riduzione di prezzo

Il catalogo di ottobre comprende anche la Opel Grandland Edition 1.2 Hybrid 145 CV, la Mazda 2 Hybrid Prime Line, la Seat Arona Black Edition 1.0 TSI 95 CV e la Toyota Proace City Verso L1 1.2P MT Lounge, tutte con sconti pari o superiori al 25%. Inoltre, la gamma Opel presenta la Astra Sports Tourer Edition, la Astra 1.2 Hybrid e la Corsa 1.2 Hybrid 110 CV, tutte con condizioni di finanziamento e/o permuta. Persino la Fiat Pandina 1.0 65 cv Hybrid POP beneficia di un ribasso significativo, dimostrando come le case produttrici puntino a incentivare gli acquirenti con pacchetti completi di garanzia e manutenzione.

Finanziamenti a tasso zero: cosa indicano TAN e TAEG

Nel panorama delle offerte auto il finanziamento a tasso zero (TAN 0%) è molto pubblicizzato, ma è fondamentale capire il ruolo del TAEG che comprende interessi, spese di istruttoria, incasso rata e imposte. Un TAEG nullo è quasi impossibile perché le normative richiedono l’inclusione di tutti i costi accessori. Tuttavia, molte case propongono TAN 0% con TAEG molto basso, intorno all’1-3%, offrendo comunque un risparmio reale rispetto ai tassi tradizionali.

Esempi concreti di tasso zero

Tra le proposte più allettanti troviamo la Citroën C5 Aircross, che passa da 34.490 € a 31.100 € con 35 rate da 299 € e una maxi-rata finale di 21.307 €, per un esborso complessivo di 31.772 €. La DS N°7 con mild-hybrid 145 CV scende a 35.665 € con 35 rate da 249 € e una maxi-rata di 24.032 €, per un totale di 36.500 €. La Fiat 600, disponibile con rottamazione Euro 4, offre un prezzo di 20.450 € e un pagamento finale di 21.421 €. Anche la Jeep Compass Altitude 1.2 e-Hybrid, la Skoda Karoq Executive e altri modelli presentano condizioni simili, con anticipo, rate mensili contenute e un valore futuro garantito alla scadenza.

Per valutare la convenienza è consigliabile confrontare il prezzo finale pagato, includendo tutte le spese (TAN, TAEG, penali chilometriche) e le garanzie incluse. Solo così è possibile scegliere l’offerta più adatta al proprio budget e alle proprie esigenze di mobilità.