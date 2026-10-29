Tutte le voci di spesa per la patente B, tra costi fissi, opzioni da privatista e tariffe delle autoscuole con esempi in città diverse.

Quanto costa prendere la patente B? La cifra finale dipende da come organizzi il percorso: se ti affidi a un’autoscuola oppure se procedi da privatista. In ogni caso esistono spese obbligatorie da sostenere e costi variabili che cambiano in base alla città, alla scuola guida e al numero di lezioni pratiche.

Per orientarti tra bollettini, visite mediche, guide obbligatorie e noleggio dell’auto d’esame, qui trovi le voci di spesa spiegate con importi indicativi e una stima realistica del totale, oltre ai possibili extra in caso di bocciatura e alle sanzioni previste se ci si mette al volante senza titolo.

Costi obbligatori per la patente B: bollettini, visite e documenti

Le spese fisse sono quelle burocratiche e sanitarie indispensabili per aprire la pratica e sostenere gli esami in Motorizzazione. Servono sia che tu scelga l’autoscuola, sia che proceda da privatista. In particolare: 58,40€ per l’iscrizione all’esame di teoria (tariffa N067) e di pratica (tariffa N019), da versare con tre bollettini: due da 16€ sul c/c 4028 e uno da 26,40€ sul c/c 9001. A questi vanno aggiunti circa 50€ per il certificato anamnestico del medico di base (importo variabile), più circa 30€ per la visita oculistica presso ASL o medico abilitato, una marca da bollo da 16€ da applicare al certificato e infine 5–10€ per due fototessere recenti.

Queste voci compongono il pacchetto di base che consente di ottenere l’idoneità sanitaria, iscriversi alle prove e completare la documentazione. Le cifre possono oscillare leggermente a seconda dei tariffari medici locali, ma la struttura dei costi resta quella: bollettini per gli esami, visite e documenti. Tutto il resto — manuali, lezioni, noleggi — rientra nelle spese variabili legate alla preparazione e allo svolgimento della prova pratica.

Percorso da privatista: voci di spesa e stima del totale

Scegliendo di prendere la patente B da privatista ti occupi in autonomia delle pratiche in Motorizzazione e della preparazione all’esame di teoria, acquistando un manuale o usando piattaforme per i quiz. Al pacchetto di spese obbligatorie si sommano di norma: circa 10€ per il manuale teorico, circa 240€ per le 6 guide obbligatorie previste per legge (il prezzo dipende dalla scuola guida presso cui prenoti le uscite) e circa 100€ per il noleggio di un’auto con doppi comandi idonea a sostenere l’esame pratico.

In questo scenario, mettendo insieme spese fisse e variabili essenziali, la stima complessiva per conseguire la patente B da privatista si colloca intorno a circa 500€, considerando importi medi indicativi. Naturalmente il totale può cambiare se effettui più guide di allenamento oltre alle minime o se ripeti uno degli esami: la voce-lezioni è quella che incide di più sulla cifra finale perché cresce in base al numero di ore richieste.

Percorso con autoscuola: cosa include, cosa no e differenze tra città

Rivolgersi a un’autoscuola semplifica la burocrazia e offre una preparazione guidata con lezioni teoriche e la gestione delle prenotazioni. In genere l’iscrizione comprende: versamento dei bollettini per teoria e pratica, lezioni teoriche dedicate, prenotazione dell’esame di teoria, rilascio del foglio rosa e prenotazione dell’esame pratico con l’auto della scuola. Quasi sempre restano fuori dal pacchetto: visite mediche (certificato anamnestico e oculistica), fototessere e il blocco delle guide pratiche — obbligatorie e, soprattutto, quelle aggiuntive facoltative.

I prezzi variano molto sul territorio. Indicativamente, l’iscrizione costa circa 280€ a Roma, 390€ a Firenze e 450€ a Milano. Le lezioni di guida si attestano mediamente attorno a 35€/h a Roma, 45€/h a Firenze e 50€/h a Milano. Considerando le sole 6 guide obbligatorie e il superamento di teoria e pratica al primo tentativo, la spesa complessiva tramite autoscuola si situa di norma tra circa 780€ e 950€. Se si aggiungono ore extra per consolidare manovre e traffico reale, il totale cresce proporzionalmente al numero di lezioni.

Altri costi e rischi da conoscere

Bocciatura agli esami: quanto costa

Se non superi l’esame di teoria o quello di guida, ci sono costi aggiuntivi per la riprenotazione. Da privatista dovrai versare di nuovo i bollettini relativi alla prova da ripetere. In autoscuola, oltre agli oneri amministrativi, può essere previsto un contributo per la gestione della nuova data d’esame: l’importo è variabile e spesso si aggira fino a circa 100€ sia per la teoria sia per la pratica. In caso di bocciatura pratica, molte scuole consigliano qualche ora aggiuntiva di guida per colmare le lacune: anche questa è una voce che incide sul totale.

Guidare senza patente: cosa si rischia

Mettersi al volante senza aver conseguito la patente espone a un illecito amministrativo con multe molto elevate: la sanzione va da 5.000€ a 30.000€, a cui si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. È un rischio economico e legale enorme rispetto ai costi — pur significativi — del percorso regolare. Valuta quindi con attenzione il budget, pianifica le lezioni necessarie e scegli la soluzione (autoscuola o privatista) più adatta alle tue esigenze per arrivare all’esame preparato e ridurre la probabilità di doverlo ripetere.