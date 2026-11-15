Il prezzo dell'elettricità in Italia nasce da un'asta oraria e quartoraria che fissa il prezzo con l'impianto più costoso necessario. Ecco come funziona il meccanismo.

Definire «truffa legalizzata» il prezzo del kWh in Italia è un giudizio affrettato. Andrea Garramone, ingegnere elettronico, sostiene che il meccanismo con cui si calcola il PUN sia più articolato di quanto emerga da un precedente intervento sull’argomento, che attribuiva al sistema una somma di 15 miliardi annui.

Come funziona il mercato del giorno prima

Dal 2025 il mercato europeo accoppiato usa periodi di 15 minuti al posto delle ore, quindi ogni giorno si svolgono 96 aste quartorarie. Ogni produttore offre una quantità di MWh a un prezzo minimo, di solito vicino al costo variabile, cioè combustibile più CO₂. Eolico, solare e idroelettrico ad acqua fluente offrono a prezzi molto bassi perché il costo variabile è quasi nullo.

Le offerte vengono ordinate dalla più economica alla più cara, formando una curva a gradini. Prima entrano le rinnovabili, poi l’idroelettrico a bacino e il nucleare dove presente, quindi carbone e cicli combinati a gas, infine le turbine di punta. Quando la domanda è coperta, tutta l’energia di quel periodo viene pagata al prezzo della fonte più cara necessaria. Con sole rinnovabili il prezzo è nullo o molto basso.

Tutti i produttori ricevono lo stesso prezzo. L’impianto marginale copre appena il proprio costo, mentre gli impianti inframarginali trattengono la differenza come margine. Il prezzo non è unico a livello nazionale: sul sito del GME è pubblicato il PZ, cioè il prezzo zonale, che varia tra nord, sud e isole.

Cosa succede al fotovoltaico domestico

Nella primavera 2026 l’autore ha venduto al GSE, con ritiro dedicato, l’energia immessa dal proprio impianto fotovoltaico residenziale nella zona nord. Nei fine settimana i ricavi sono stati vicini allo zero nelle ore centrali. Nel sud il PZ è rimasto nullo per più ore, grazie a una maggiore disponibilità di rinnovabili e a consumi inferiori. In estate i prezzi salgono per i consumi dei condizionatori e per le tensioni geopolitiche, ma i ricavi da ritiro dedicato sono tassati con l’aliquota marginale, fino al 43% per i privati, mentre per le aziende l’imposizione è di IRAP e IRES, circa il 30%.

Nel 2025 il GSE ha svolto un’asta riservata alle rinnovabili con prezzo garantito per 20 anni. Per il fotovoltaico il prezzo medio ponderato è stato di 56,825 €/MWh, con circa 7,7 GW assegnati a 474 progetti, un ribasso medio del 37,34% e un massimo di 62,675 €/MWh. Per l’eolico il prezzo medio è stato di 72,851 €/MWh, con circa 0,95 GW su 29 impianti. Oltre 744 MW, pari a 72 impianti, hanno rinunciato alla garanzia: circa un produttore fotovoltaico su dieci ha giudicato il valore insufficiente.

Quanto rende un impianto da 1 MW

Un calcolo approssimativo per un impianto fotovoltaico da 1 MW con inseguitore monoassiale include 700.000 euro di installazione, 100.000 euro di connessione, 75.000 euro per un ettaro di terreno e 125.000 euro di progetto e autorizzazioni, per un totale di un milione. Con una produzione media di 1.500 MWh annui, anche nel nord Italia, i ricavi lordi sono di 85.200 euro, con un rientro in circa 12 anni. Considerando 30 anni di vita, senza assicurazioni, manutenzione, tasse e degrado, il rendimento annuo è di circa il 7,3%.

Secondo l’autore, solo l’aumento delle rinnovabili, fino al 70-75% del mix, e dei sistemi di accumulo può ridurre il prezzo, impedendo che lo fissino i generatori a gas nella maggior parte delle aste giornaliere. Nel giorno 9/11 i prezzi spagnoli e portoghesi erano circa due terzi di quelli italiani e francesi.