Furti auto in Italia: i modelli più rubati nel 2026

I furti d'auto restano un problema rilevante in Italia: secondo il Dossier Furti Veicoli LoJack 2025 i più colpiti sono utilitarie e modelli diffusi, ricercati per i pezzi di ricambio.

In Italia i furti d’auto restano un problema rilevante nel 2026. Ogni anno migliaia di veicoli vengono sottratti ai legittimi proprietari, nonostante l’evoluzione dei sistemi di sicurezza. A finire nel mirino non sono soprattutto le vetture di lusso, ma le utilitarie e i modelli più diffusi, per i quali esiste un mercato dei pezzi di ricambio particolarmente attivo. È quanto emerge dagli ultimi dati del Dossier Furti Veicoli LoJack 2025, che colloca in cima alla classifica un modello molto popolare ed economico.

Il quadro smentisce un’idea ancora molto radicata tra gli automobilisti: che a rischiare di più sia chi possiede un’auto costosa o esclusiva. I dati disponibili raccontano una realtà diversa. Il valore commerciale del singolo veicolo conta meno della sua diffusione sul mercato.

Perché i ladri puntano sulle auto più comuni

La chiave di lettura sta nella domanda di componenti. Più un modello è presente sulle strade, più sono richiesti i suoi ricambi. Un’auto rubata e smontata alimenta quindi un circuito parallelo di pezzi, con una richiesta costante e ampia.

Per questo le organizzazioni criminali non selezionano necessariamente le vetture più prestigiose. Prendono di mira quelle che garantiscono uno sbocco commerciale sicuro per le singole parti. Ne consegue che a dover prestare attenzione sono soprattutto i proprietari di utilitarie molto vendute, cioè la fascia di automobilisti più ampia.

Nella classifica del dossier, infatti, il primo posto spetta a un modello che unisce popolarità e prezzo contenuto: due caratteristiche che, dal punto di vista di chi ruba, si traducono in un mercato vasto e in una forte richiesta di ricambi.

Chiavi elettroniche e localizzatori non bastano

Negli ultimi anni le case automobilistiche hanno introdotto chiavi elettroniche e sistemi di protezione sempre più sofisticati. Parallelamente si sono diffusi i dispositivi di localizzazione satellitare, pensati per rintracciare il veicolo dopo un furto.

Queste tecnologie non hanno però eliminato il fenomeno, che resta particolarmente significativo. Il motivo è legato anche all’evoluzione delle tecniche impiegate dalle organizzazioni criminali, che si adeguano ai nuovi sistemi di sicurezza.

Proprio le nuove modalità di furto sono uno dei tre fronti su cui si concentra l’attenzione nel 2026, insieme ai modelli più colpiti e alle aree geografiche più esposte.

Modelli, territori e tecniche: i tre fronti da monitorare

Il fenomeno può essere letto lungo tre direttrici:

I modelli : la classifica mostra una netta prevalenza di utilitarie e vetture di largo consumo rispetto alle auto di lusso.

: la classifica mostra una netta prevalenza di utilitarie e vetture di largo consumo rispetto alle auto di lusso. Le aree geografiche : il rischio non è distribuito in modo uniforme sul territorio nazionale, con regioni e città più esposte di altre.

: il rischio non è distribuito in modo uniforme sul territorio nazionale, con regioni e città più esposte di altre. Le tecniche: i metodi usati dai ladri evolvono di pari passo con le tecnologie di protezione installate sulle auto.

Incrociare questi tre elementi permette di avere una fotografia più precisa del rischio reale. Un’auto molto diffusa, parcheggiata in una zona particolarmente colpita, presenta un profilo di esposizione diverso rispetto alla stessa vettura in un’area meno interessata dal fenomeno.

Il ruolo del dossier come riferimento

Il Dossier Furti Veicoli LoJack 2025 rappresenta oggi la base dei dati più recenti sulle auto più rubate in Italia. La sua classifica consente di capire quali modelli siano più bersagliati e di valutare il livello di attenzione necessario in base all’auto posseduta.

Per chi guida un’utilitaria tra le più vendute, il dato più utile è proprio questo: il rischio di furto non dipende dal prezzo dell’auto. Prima di scegliere un’eventuale protezione aggiuntiva o di valutare una copertura assicurativa contro il furto, conviene verificare la posizione del proprio modello nella classifica e la situazione della propria zona di residenza, tenendo conto che nemmeno chiavi elettroniche e localizzatori satellitari, da soli, mettono al riparo dal fenomeno.