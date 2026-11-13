Piero Gagni, bergamasco, due volte campione europeo di Regolarità e storico meccanico del Motomondiale al fianco di Casey Stoner, è morto il 13 novembre 2026 a 75 anni. Non si era ripreso da un incidente in scooter avvenuto il 25 ottobre a Pedrengo.

Piero Gagni, due volte campione europeo di Regolarità e per anni meccanico nel Motomondiale e alla Parigi-Dakar, è morto venerdì 13 novembre 2026 a 75 anni. Il tecnico bergamasco non si è ripreso dalle conseguenze di un incidente stradale avvenuto il 25 ottobre a Pedrengo, quando era caduto dallo scooter che stava guidando.

Nella caduta Gagni aveva riportato un trauma cerebrale. È stato sottoposto a due interventi chirurgici, ma non sono bastati: si è spento nella mattinata di venerdì.

Con lui se ne va una figura che ha attraversato due mondi del motociclismo: prima da pilota nell’off-road, poi da tecnico nei box delle squadre ufficiali di Yamaha, Cagiva, Ducati e Honda.

Dalla Bergamasca alle officine: una passione nata da ragazzo

Gagni era nato nel 1951 a Rocca del Colle, l’attuale Bagnatica, in una famiglia numerosa con sette fratelli. La meccanica lo aveva conquistato presto: da adolescente si divertiva a modificare la propria moto e per un periodo aveva lavorato in un’officina di automobili a Celadina.

Le due ruote, però, restavano la sua vera vocazione. Il passaggio alle competizioni fu naturale e lo portò nella Regolarità, la specialità che oggi chiamiamo enduro.

Dieci anni di Regolarità con le squadre ufficiali

Gagni ha gareggiato nella Regolarità per un decennio, sempre con squadre ufficiali di primo piano: Gilera, Zundapp, Fantic e SWM. La sua corporatura minuta lo indirizzò verso le cilindrate più piccole, la 50 e la 80, dove si fece valere ai massimi livelli.

Questo il suo palmarès:

due titoli europei, nel 1979 con la Fantic e nel 1982 con la Zundapp ;

due titoli italiani;

sei medaglie d’oro alla Sei Giorni Internazionale, una delle prove più prestigiose della specialità.

Sei ori alla Sei Giorni sono il segno di una costanza che, nella Regolarità, conta quanto la velocità: arrivare in fondo senza penalità, giorno dopo giorno, richiede sensibilità di guida e cura del mezzo. Doti che Gagni avrebbe poi trasferito nel lavoro di box.

Il secondo capitolo nel Motomondiale, al fianco di Stoner

Lasciate le gare, Gagni è diventato uno dei meccanici più apprezzati del Motomondiale. Il percorso è iniziato in Yamaha ed è proseguito fino alla Ducati, dove ha lavorato con Casey Stoner. Il pilota australiano ha conquistato i suoi due titoli mondiali nel 2007 e nel 2011, gli anni in cui Gagni faceva parte della sua squadra.

Oltre ai circuiti, la sua esperienza ha toccato anche la Parigi-Dakar, terreno in cui la preparazione meccanica è spesso decisiva quanto la guida.

Dopo il 2012 ha continuato a mettere la propria competenza al servizio della Honda come consulente. Nel frattempo non aveva mai smesso di andare in moto per piacere, nelle zone della Bergamasca, insieme agli amici più stretti, tra cui Claudio Teruzzi.

Il ricordo di un tecnico sempre in movimento

Chi lo ha conosciuto lo descrive come un tecnico appassionato e instancabile, una persona sempre in movimento, capace di unire l’esperienza del pilota alla precisione del meccanico. Un profilo raro, che spiega perché le squadre ufficiali se lo siano conteso per decenni.

Tra i primi omaggi c’è quello della pagina Facebook “Passione artigliata”, che gli ha dedicato un video. Piero Gagni lascia la sorella gemella Lucia e altre due sorelle, alle quali il mondo delle corse, dai prati della Regolarità ai paddock della MotoGP, si stringe in queste ore.