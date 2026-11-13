Nell'autobiografia «La mia storia» Valentino Rossi racconta la fine della relazione con Martina Stella nel 2002, nata da una bugia: un finto servizio fotografico a Londra per volare di nascosto a Ibiza.

Valentino Rossi ripercorre nella sua autobiografia «La mia storia», appena pubblicata da Rizzoli, la fine della relazione con l’attrice Martina Stella. Era l’estate del 2002: lui aveva 23 anni, lei 17. Per volare di nascosto a Ibiza con gli amici, il campione di Tavullia le disse di dover andare a Londra per un servizio fotografico. La bugia venne scoperta quasi subito e segnò la rottura. Rossi non si assolve: «Avevo compiuto un’azione senza senso, senza rispetto, un po’ stupida».

All’epoca la coppia era al centro dell’attenzione delle riviste. Rossi aveva vinto l’anno prima il Mondiale della classe 500 e avrebbe poi conquistato quattro titoli consecutivi nella neonata MotoGP. Stella arrivava dal grande successo dell’esordio ne «L’ultimo bacio» di Muccino.

Dal primo incontro al set di «Amnèsia»

La storia era cominciata all’inizio del 2002. I due si erano conosciuti tramite un marchio di cui erano entrambi testimonial: lui aveva chiesto il suo numero, lei aveva accettato e il primo appuntamento era stato a Milano.

Negli stessi mesi in Rossi cresceva la curiosità per Ibiza, isola famosa per le sue discoteche. Un viaggio programmato l’estate precedente era saltato perché il pilota aveva scelto di correre la 8 Ore di Suzuka. Quando ne parlò a Martina, scoprì che l’attrice doveva girare proprio lì «Amnèsia» di Salvatores. Partirono insieme e alloggiarono in albergo, con loro c’era anche la madre di lei.

Poco dopo Rossi tornò sull’isola senza la fidanzata, con l’amico Uccio e un altro compagno. Nel libro la definisce «la MotoGP del divertimento». Il fascino del luogo fu tale che in due giorni decise di comprarvi una casa.

Il catamarano in Sardegna e la scusa del servizio fotografico

Rientrato in Italia, il pilota si accorse della distanza con la compagna, descritta come più formale e vicina al jet-set. Martina aveva ricevuto l’invito di un imprenditore amico per una vacanza in Sardegna su un catamarano e voleva andarci con lui. Rossi non ne aveva alcuna voglia.

Il pensiero decisivo arrivò mentre la aspettava davanti allo specchio dell’ingresso: «Perché sono qui e non a Ibiza, che per me è come Disneyland?». Inventò così un impegno improvviso a Londra, in pieno agosto. Quando lei si offrì di accompagnarlo, la convinse a desistere: «Meglio sole e mare che Londra fredda e piovosa».

Martina partì per la Sardegna, Rossi volò a Ibiza. La versione ufficiale, data anche alla fidanzata di Uccio, parlava di un viaggio di lavoro nel Regno Unito. Appena atterrato, il pilota capì l’errore: «No, dico, che coglione! Come potevo pensare di andare a Ibiza di nascosto, senza che nessuno mi riconoscesse, senza immaginare che l’imbroglio sarebbe venuto a galla?».

La telefonata e l’appuntamento sotto il cavalcavia

Mentre in auto a noleggio raggiungeva la casa di una ragazza conosciuta nel viaggio precedente, squillò il telefono. Era Martina. Alla domanda su dove si trovasse, Rossi insistette con la menzogna: «Sono a Londra, sembra novembre, un tempo orribile, freddo cane». La replica fu immediata: «Sei proprio un pezzo di merda. Un mio amico ti ha appena visto all’aeroporto di Ibiza. Vaffanculo, bastardo».

A distanza di anni il campione legge quella fuga come un gesto in parte inconsapevole: «Mi pare che una parte di me avesse scelto il modo peggiore per chiudere una relazione che stava già sbandando da un po’, Martina non veniva volentieri a Tavullia, io non ero contento di frequentare il suo giro a Roma. Insomma, non più un idillio».

Al ritorno, il tentativo di chiarimento non servì. Il giorno seguente la madre dell’attrice arrivò a prenderla in auto, con appuntamento sotto un cavalcavia dell’autostrada. Scesa dal suo Maggiolino, si avvicinò al finestrino del pilota, con la figlia in lacrime seduta accanto a lui, e gli disse: «Sei proprio una merda. Ti sembra questo il modo di trattare una ragazzina? Sì, una merda e un coglione». Rossi consegnò la valigia e le due ripartirono. Il suo commento oggi: «Proprio una brutta figura, dai».

Le vite di oggi

Più di vent’anni dopo, i due protagonisti hanno preso strade diverse. Rossi, oggi 47enne, vive con la compagna Francesca Sofia Novello, da cui ha avuto due figlie. Martina Stella, quasi 42enne, è single dopo la fine del matrimonio con Andrea Manfredonia. Il racconto completo dell’episodio occupa un intero capitolo di «La mia storia», ora in libreria per Rizzoli.