Calcola il vero premio RC per i neopatentati, usa il Bonus Familiare e scopri la T‑Cross perfetta per partire con il piede giusto.

Nel 2025 chi si avvicina al volante per la prima volta si trova di fronte a una realtà più severa di quanto suggeriscano le pubblicità online. Il premio medio annuo per la RC Auto di un neopatentato oscilla tra gli 800 e i 1.500 euro, con una media ragionevole intorno ai 1.000 euro. Questa fascia dipende da fattori geografici, dal profilo dell’intestatario e dall’esperienza di guida, ed è decisamente più alta rispetto alla media nazionale di circa 425 euro.

Statistica dei costi: perché i giovani pagano di più

Secondo i dati dell’IVASS, nel periodo gennaio-settembre 2025 la media nazionale di tutti gli automobilisti si è attestata intorno a 410-437 euro. Per i conducenti under 24, però, la situazione cambia radicalmente: gli uomini di questa fascia pagano in media 938 euro, le donne 866 euro. L’ANIA riporta una media di 912 euro per gli utenti tra 18 e 25 anni. La differenza nasce dal calcolo di probabilità di sinistro un guidatore con meno di tre anni di patente è considerato a più alto rischio, per cui le compagnie richiedono un premio più elevato per coprire le eventuali perdite.

Influsso della zona di residenza

Le provinziali non sono tutte uguali. A Milano un neopatentato può trovare offerte intorno agli 800 euro, mentre a Roma o Torino la media sale a 1.100-1.200 euro. Nel Mezzogiorno, in particolare a Napoli, i premi superano spesso i 1.800 euro a causa di una sinistralità più elevata e di un più alto rischio di furto. Queste variazioni regionali riducono notevolmente la capacità di contrattare il prezzo, anche per i guidatori più attenti.

Le leve per abbattere il premio

Il Bonus Familiare introdotto nel 2020 e potenziato dalla legge Bersani, permette al giovane di ereditare la classe di merito più favorevole di un familiare convivente. Se il padre è in CU 1 il figlio può partire anch’egli da quella classe anziché da CU 14. Un esempio di del luglio 2025 mostra un risparmio del 27%: da 1.470 euro a 1.073 euro. Un’opzione ancora più vantaggiosa è intestare l’auto al genitore e farla riconoscere al giovane solo come conducente abituale, con la formula “guida libera”. In questo caso il premio può scendere a 521 euro, ovvero un risparmio del 64% rispetto alla situazione di base. È fondamentale dichiarare correttamente l’utilizzo quotidiano, altrimenti la compagnia può rivalersi in caso di sinistro.

Polizze telematiche e tipologia di guida

Molte compagnie propongono polizze telematiche (black box o app) che monitorano velocità, frenate e orari di utilizzo. Un neopatentato che guida con prudenza può ottenere sconti dal 10% al 20%. Al contrario, chilometraggi elevati o comportamenti aggressivi possono annullare il beneficio o addirittura aumentare il premio. Un’altra variabile è la formula di guida esperta (limitata a conducenti sopra i 23-25 anni) rispetto a guida libera. La prima riduce il costo, ma la seconda garantisce maggiore flessibilità.

La scelta dell’auto: perché la Volkswagen T-Cross è adatta ai neopatentati

Tra i modelli che rispettano le nuove norme di potenza (75 kW/t per i primi tre anni) la Volkswagen T-Cross 1.0 TSI R-Line Plus 115 cv DSG si distingue per praticità e costi contenuti. È un utility compatto, dotato di fari IQ.Light LED matrix cruise control adattivo e sistema di assistenza al parcheggio, tutti elementi che migliorano la sicurezza e, Il veicolo è disponibile a Milano per 28.400 € (finanziamento) con garanzia Mapfre fino a 36 mesi, ispezione professionale e servizi di lavaggio e lucidatura. Optare per un modello con componenti tecnici meno costosi da sostituire, come le city-car, aiuta a contenere il premio RC.

Come coniugare auto e assicurazione per massimizzare il risparmio

Combinare l’intestazione dell’auto al genitore, l’attivazione del Bonus Familiare e una polizza telematica su una T-Cross può portare il costo totale della RC Auto a meno di 600 euro all’anno, a fronte dei 1.400-1.500 euro di base. È consigliabile richiedere preventivi a più compagnie, specificare la presenza di frenata assistita e controllo di stabilità e verificare che la copertura includa la franchigia più bassa possibile.

Così, anche nel 2025, è possibile avviare la propria esperienza al volante senza gravare eccessivamente sul bilancio familiare.