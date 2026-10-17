Il nuovo Tonale si aggiudica il premio al miglior stile, unendo tradizione Alfa Romeo a tecnologie all’avanguardia.

Il Alfa Romeo Tonale ha appena ricevuto il riconoscimento più ambito dagli appassionati tedeschi: il premio al miglior stile assegnato dai lettori di Auto Motor und Sport. La votazione, aperta a tutti gli iscritti della rivista, ha messo in evidenza il gradimento di un SUV compatto capace di fondere la tradizione sportiva del marchio con le esigenze moderne di un segmento altamente competitivo.

Il Tonale fregato dal premio dei lettori di Auto Motor und Sport

La classifica finale ha visto il Tonale prevalere su concorrenti di diversi marchi europei, dimostrando che l’identità visiva del biscione continua a parlare ai consumatori. I commenti raccolti durante la votazione sottolineano un apprezzamento unanime per la eleganza sportiva, la presenza di elementi iconici e la capacità di trasmettere un senso di dinamismo anche quando il veicolo è fermo. Questa affermazione di gradimento non è frutto di un caso, ma il risultato di una progettazione che rispetta e rinnova il DNA storico della casa italica.

Motivi del gradimento

Gli elettori hanno citato, tra le ragioni principali, il frontale a V con lo storico “Scudetto” che richiama la 33 Stradale e la 159, e la firma luminosa “3+3” che rende il veicolo immediatamente riconoscibile di notte, omaggiando le coupé ribelli come la Brera, la SZ e la RZ. Inoltre, la profilatura laterale evidenzia una spalla ben scolpita, mentre il posteriore tagliato richiama le linee della Giulia GT, dimostrando come il design modernista non abbia dimenticato le sue radici.

Design che rievoca la tradizione Alfa Romeo

Nel dettaglio, la carrozzeria integra un mix di superfici lisce e curve decise, creando un equilibrio tra prestigio estetico e aerodinamica. Il significato della luce “3+3” non è solo estetico: al crepuscolo, la sua intensità è un segnale di identità, mentre di giorno conferisce al veicolo una presenza dominante sulla strada. I riccioli laterali sono caratterizzati da una leggera convessità che ricorda le linee di una carrozziera sportiva, contribuendo a una silhouette dinamica anche a velocità costante.

Dettagli estetici distintivi

L’intera gamma di finiture offre opzioni di verniciature opache e metallizzate, ma la versione più ricercata mette in evidenza il grigio Luna Rossa una tinta dedicata alla partnership con il team velico dell’America’s Cup. Questa colorazione è completata da grafiche laterali rosse e cerchi da 20 pollici firmati FORI-LR, che conferiscono al modello una personalità “nautica” senza sacrificare la tipica aggressività Alfa Romeo.

Cuore sportivo: le motorizzazioni disponibili

Il Tonale non si limita a stupire per l’aspetto; la sua alimentazione è stata pensata per soddisfare tutti i profili di guida. La gamma comprende tre soluzioni, ciascuna con caratteristiche specifiche e adeguate a diversi usi quotidiani, dal commutatore urbano al viaggiatore a lungo raggio.

Versione ibrida mild-hybrid 175 CV

Il propulsore 1.5 L turbo benzina è accoppiato a un sistema elettrico da 48 V, generando 174 CV combinati. La trasmissione a doppia frizione a sette rapporti e la trazione anteriore offrono un equilibrio ideale tra efficienza e reattività con una velocità massima di 212 km/h. Questo assetto è perfetto per chi desidera un’automobile agile in città senza rinunciare a performance solide in autostrada.

Versione diesel 130 CV

Per i consumatori più orientati alla autonomia e ai consumi, la proposta 1.6 L turbodiesel eroga 130 CV e garantisce consumi compresi tra 5,3 e 5,5 l/100 km secondo il ciclo WLTP. La coppia elevata a bassi regimi rende il veicolo adatto a lunghi percorsi su strade extraurbane, mantenendo al contempo un profilo di emissioni contenute.

Plug-in hybrid 270 CV Q4

Il top di gamma è rappresentato dal 1.3 L turbo abbinato a un motore elettrico posteriore da 90 kW, che in combinazione con la trazione integrale Q4 raggiunge 268 CV. La batteria da 15,5 kWh consente fino a 67 km di autonomia in modalità 100 % elettrica, estendibile a oltre 70 km in ambiente cittadino. La ricarica è possibile in circa 2,5 ore tramite una wallbox da 7,4 kW, rendendo il veicolo adatto sia a spostamenti brevi che a viaggi più lunghi.

Luna Rossa: l’edizione “nautica” in arrivo

La collaborazione con il team velico dell’America’s Cup ha dato vita all’edizione Luna Rossa la nuova top di gamma del Tonale. La carrozzeria è verniciata in grigio Luna Rossa decorata da strisce rosse e dettagli in rosso vivo, mentre gli aleroni da 20 pollici e i proiettori Full-LED Matrix rafforzano il carattere sportivo. L’abitacolo, inoltre, ospita un volante sportivo, sedili in grigio-nero con cuciture a contrasto e un’illuminazione ambientale che riprende i motivi dell’equipe velica. La versione sarà disponibile con tutte le tre motorizzazioni, e i primi esemplari dovrebbero comparire sulle strade nei prossimi mesi.