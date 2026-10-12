Le coupé a trazione posteriore piacciono per l’equilibrio e la purezza di guida. L’idea è semplice: l’asse posteriore spinge, quello anteriore sterza, e il telaio può esprimere un carattere più comunicativo. Questa architettura, nata ben prima dell’affermazione della trazione anteriore negli anni Ottanta, resta oggi un riferimento per chi cerca piacere di guida e reattività.

Prima di scegliere, conviene capire come funziona la trazione posteriore quali sono i suoi punti di forza e dove invece richiede attenzione. In questa guida trovi i criteri con cui valutare una coupé RWD, i vantaggi tecnici reali, i limiti da considerare in uso quotidiano e una selezione di modelli utili per orientarsi tra entry-level, sportive classiche e proposte premium.

Come funziona la trazione posteriore e perché piace agli appassionati

Nella trazione posteriore la potenza del motore viene inviata esclusivamente alle ruote dietro, indipendentemente dal fatto che il propulsore sia davanti o dietro. In accelerazione e in salita il trasferimento di carico grava sul retrotreno, aumentando l’aderenza delle gomme posteriori: è uno dei motivi per cui le coupé RWD offrono spunti brillanti e uscite di curva pulite. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di adottare un differenziale autobloccante con tarature diverse (ad esempio 25%, 50%, 75%), che migliora la motricità sui fondi a bassa aderenza e rende la risposta più prevedibile quando si apre il gas a vettura inclinata.

Rispetto ad altre configurazioni, questa architettura permette al guidatore esperto di “separare” i compiti dei due assi: avantreno per direzioneretrotreno per spinta. Il risultato, nelle mani giuste, è un controllo ricco di sfumature. Anche la manutenzione del gruppo posteriore può risultare più agevole: l’accessibilità del differenziale facilita interventi e upgrade, un dettaglio apprezzato da chi frequenta pista e track day.

Pregi e limiti nella guida quotidiana: ciò che devi valutare

Il rovescio della medaglia riguarda la gestione del retrotreno in condizioni di scarsa aderenza o con elevate accelerazioni laterali. In questi scenari, la coda può allargare fino al sovrasterzo. Il controsterzo aiuta a riallineare, ma la manovra è perlopiù istintiva e la riacquisizione di grip al posteriore può essere brusca: serve pratica per risultare fluidi e sicuri. Nonostante il contributo di ESP e controlli di trazione, ha senso valutare taratura dei controlli, qualità degli pneumatici e presenza del citato autobloccante che rende la risposta più progressiva.

Un altro aspetto da considerare è la complessità meccanica. Con motore anteriore e trazione dietro servono un albero di trasmissione e una cinematica posteriore più raffinata: ciò implica peso e costi generalmente maggiori rispetto a una compatta a trazione anteriore. Infine, è utile inquadrare bene la trazione integrale offre trazione superiore in molte situazioni, ma non garantisce aderenza “assoluta” e aggiunge massa e costi. Su una coupé orientata al coinvolgimento, una RWD con differenziale autobloccante può restare la soluzione più comunicativa.

Modelli di riferimento e profili di acquirente

Entry-level divertenti e scolastiche

Se vuoi imparare i fondamentali della guida sportiva, guarda a coupé leggere e accessibili con trazione posteriore. Esempi noti includono Mazda MX-5 e le coupé nipponiche con motore anteriore e schema RWD come Toyota GT86/GR86 e Subaru BRZ. Hanno potenze gestibili, telai comunicativi e spesso montano o offrono a richiesta un differenziale autobloccante. Sono ideali per chi alterna strada e giornate in pista, vuole costi di gestione ragionevoli e cerca feedback sinceri senza essere sopraffatto dai cavalli.

Classici moderni e sportive di carattere

Chi desidera più coppia e un’impronta stradale importante può orientarsi su modelli come Ford MustangChevrolet Camaro e le giapponesi a sei cilindri come Nissan Z. In Europa, le BMW coupé dedicate (ad esempio Serie 2/4 nelle versioni RWD), le Porsche 718/911 e la Jaguar F-Type sono riferimenti consolidati. Nel mondo premium e supercar, Aston MartinFerrariMcLarenLotus e Maserati mantengono la trazione posteriore su molte varianti per preservare purezza e bilanciamento. Anche realtà come Alfa Romeo con 4C/8C hanno celebrato la soluzione, mentre la Mercedes-Benz offre linee RWD su piattaforme tradizionali e AMG focalizzate sulle prestazioni.

Come scegliere in pratica

– Se ti interessa l’uso quotidiano in città e pioggia: cerca controlli elettronici ben tarati, gomme quattro stagioni di qualità e, se disponibile, un autobloccante a bassa percentuale per progressività.

– Se punti ai track day: privilegia peso contenuto assetto regolabile, autobloccante più incisivo (es. 1.5/2 vie o percentuali superiori), freni dimensionati e gomme sportive.

– Se vuoi comfort e gran turismo: valuta passo più lungo, sospensioni adattive, cambio automatico rapido e un retrotreno a più leve per stabilità alle alte velocità.

Dettagli da non trascurare al momento dell’acquisto

Controlla lo stato del differenziale (rumori, giochi, eventuali trafilaggi), l’allineamento del retrotreno e l’usura degli pneumatici posteriori: su una RWD raccontano molto su assetto e guida precedente. Verifica la presenza di modalità di guida che modulano i controlli: poter intervenire a step è prezioso per imparare in sicurezza. Infine, valuta l’ergonomia: seduta bassa, buona visibilità in diagonale e sterzo diretto rendono più naturale percepire i trasferimenti di carico tipici della trazione posteriore.

Riepilogo decisionale: a chi conviene una coupé RWD

Scegli una coupé a trazione posteriore se vuoi un telaio comunicativo, equilibrio in accelerazione e possibilità di crescita tecnica, specie con differenziale autobloccante. Metti in conto attenzione sul bagnato, la necessità di gomme adeguate e qualche costo in più per la meccanica (albero di trasmissione e cinematismi posteriori). Se cerchi il miglior rapporto tra coinvolgimento e controllo, questa architettura rimane una scelta entusiasmante e, con la giusta pratica, estremamente appagante.