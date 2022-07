La Renault 5 Diamant è una novità molto interessante. Per tutto il 2022, Renault festeggia i 50 anni della R5. Ecco un esempio rivisitato dal designer francese Pierre Gonalons con un trattamento ultra chic. L’auto si chiama Renault 5 Diamant per via dei suoi fari, sfaccettati e incastonati come pietre preziose.

Visti di lato, i fari avanzati possono anche evocare le auto da rally Renault 5 di lunga durata. Questo legame con la concorrenza è sottilmente ampliato dai cerchi larghi, il cui trattamento grafico ricorda quelli della R5 Alpine e della R5 Alpine Turbo.

Renault 5 Diamant: il legame con il futuro R5 E-Tech del 2024?

Renault 5 e diamante, due termini piuttosto antinomici? Infatti, a partire dagli anni Settanta, la R5 ha rappresentato un modello popolare rivoluzionario e allo stesso tempo, con i suoi colori sgargianti e i paraurti in plastica, è stata campionessa della cultura pop.

Siamo agli antipodi della gioielleria di lusso. Ma con il tempo, questa vettura ormai classica ha aggiunto una corda al suo arco e ha svolto un ruolo completamente diverso. È diventata un riferimento, o meglio, un modello chiave che Renault non ha esitato a tirare fuori dall’armadio per trovare un erede: la Renault 5 E-Tech, 100% elettrica.

Quest’ultima entrerà a far parte delle nuove auto Renault nel 2024, surfando sulla nostalgia chic.

Per preparare il pubblico a questa conversione, la Renault 5 Diamant è alimentata dalla fata dell’elettricità.

Sarà venduta all’asta nel novembre 2022

Per rimanere nel mondo del lusso, i pulsanti dorati aprono un portellone posteriore levigato, che è stato privato della targa, migrata su un paraurti anch’esso snellito, così come le portiere.

Per quanto riguarda l’aspetto high-tech, include un lettore di impronte digitali. Ma è a bordo, dove l’arredamento è stato completamente rinnovato, i comandi semplificati e la multimedialità invitata attraverso un dock integrato che funge da custodia per uno smartphone, che la trasformazione è più radicale.

Potrebbe essere un’indicazione di come saranno trattati gli interni della futura R5 E-Tech, oppure no? In ogni caso, il volante in marmo sintetico a spirale è una fantasia che non ci si aspetta di vedere nella produzione di serie.