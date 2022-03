Renault 5 elettrica: tutte le caratteristiche

Basandosi sul ritorno del leggendario nome R5, il marchio francese lancerà questa nuova piccola auto elettrica nel 2023 basato sul prototipo Renault 5.

Dimensioni e stile della Renault 5 elettrica

La Renault 5 elettrica fa parte del nuovo piano Renault.

Il CEO Luca De Meo ha introdotto un concept Renault 5 Prototype il 14 gennaio 2021, fornendo un primo assaggio di come potrebbe essere la versione di produzione. Retro-futurista, l’orientamento estetico della piccola city car a 5 posti riprende alcuni codici del modello degli anni 70. La nuova R5 si ispira proprio alla versione R5 Turbo, con generose ali posteriori e piccole prese d’aria nere. Anche le luci posteriori sono nostalgiche, mentre il logo offset è un cenno al passato.

Anche la “Renault Five” è originale, con le sue finiture rosse e il tetto nero in contrasto con il colore giallo. Il suo portello di ricarica si trova in un posto nuovo, sul cofano anteriore vicino al montante sinistro. In termini di dimensioni, la R5 EV di produzione potrebbe essere lunga circa 4 metri. Un modello derivato, che sarebbe una nuova R4 elettrica, arriverà nel 2025.

Motore, batteria e autonomia della R5 elettrica

La piccola auto elettrica di Renault sarà basata sulla piattaforma CMF-B EV. Questa base tecnica è un’evoluzione dell’ibrido Clio. Anche se non sarà completamente elettrica all’inizio, permetterà alla R5 di essere più efficiente della ZOE. Tuttavia, Renault non ha comunicato le caratteristiche tecniche. Con il suo DNA sportivo, un motore vicino ai 100 kW/136 CV della ZOE è possibile.

L’autonomia dell’auto elettrica R5 dipenderà dalle dimensioni della sua batteria.

Entro il 2023, Renault potrebbe già migliorare la densità e l’attuale confezione da 50 kWh della ZOE. Anche il pacco da 40 kWh progettato per la Mégane elettrica entry-level potrebbe essere sufficiente. Questo significa che ci si può aspettare un’autonomia minima di 300 km con una singola carica.

Commercializzazione e prezzi della Renault 5 elettrica

Al centro del piano di prodotti 2021-2025 del gruppo francese, l’auto elettrica Renault 5 uscirà nel 2023. Con la fine della ZOE prevista per il 2024, la futura R5 potrebbe sostituirla a lungo termine. Per quanto riguarda i prezzi, non è stato annunciato nulla per il momento. Grazie al calo del prezzo delle cellule, il produttore dovrebbe essere in grado di offrire la sua R5 elettrica a un prezzo inferiore a 30.000 euro, esclusi gli aiuti statali. Una versione sportiva dell’Alpine R5 è anche in cantiere, e sarà 100% elettrica.