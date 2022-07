Nuove auto Renault in arrivo: quali saranno?

Le nuove auto Renault, sorprendentemente, sono diverse e pronte a esplodere nel mercato automobilistico. Spesso in anticipo sulle tendenze nella sua lunga storia, Renault non ha avvertito la portata del fenomeno SUV. La Captur e la Kadjar sono in circolazione dal 2013 e dal 2015, ma non erano né all’avanguardia né sufficientemente raffinate per posizionare la Losange come punto di riferimento nelle categorie dei SUV urbani e compatti, così promettenti in Europa.

Per non parlare delle due generazioni della Koleos, invisibili in Italia.

Consapevole di questo ritardo, Renault non lo farà pesare a lungo. Dopo aver iniziato la sua “remontada” con una Captur “2”, riferimento tra i SUV urbani, una Austral che sostituisce vantaggiosamente la Kadjar e una Arkana molto popolare, la Losange si prepara addirittura a invadere il mercato. Entro tre anni potrebbe avere 7 SUV nella sua gamma, o anche di più! Ecco uno sguardo a questa onda anomala in arrivo.

Nuove auto Renault in arrivo

I nuovi SUV Renault nel 2023

Mentre l’Austral inizierà la sua carriera nella seconda metà del 2022, Renault non avrà tempo di riposare nel 2023. L’anno prossimo la piccola Captur festeggerà la sua quarta primavera. Sarà quindi il momento di tornare al guardaroba per cambiarsi. Per la seconda auto più venduta del marchio è previsto un restyling che non dovrebbe passare inosservato. All’interno, nonostante una plancia molto ben progettata e un’ergonomia tra le migliori, la Captur non è più all’avanguardia, superata dalla nuova architettura digitale della Mégane E-Tech e della Austral.

Tuttavia, l’installazione di due schermi da 12 pollici sarebbe molto costosa per un restyling. Tanto più che questa Captur non arriverà da sola sulla scena, ma potrebbe essere accompagnata da una nuova versione “coupé” con tetto spiovente nella parte posteriore, come l’Arkana.

I nuovi SUV Renault nel 2024

Ereditata indirettamente dal vecchio Espace “4”, anche la Scénic che conosciamo oggi sta vivendo i suoi ultimi mesi. Non si tratta di congetture, ma del semplice fatto che l’ultima concept presentata da Renault in primavera si chiama… Scénic Vision. Non c’è dubbio che la prossima Scénic – la quinta generazione – non sarà più una monovolume ma un SUV. Una doppia rivoluzione, poiché oltre alla carrozzeria, questa futura auto familiare sarà al 100% elettrica e solo!

Sebbene non si sappia ancora molto sugli aspetti tecnici, dato che la show car presentata a maggio ha un motore ibrido elettrico/idrogeno che non sarà tradotto in produzione di serie, la silhouette della Scénic “5” sarà basata sul concept.

Sintesi dei SUV Renault entro il 2025