Roberto Vannacci e il programma di Futuro Nazionale: le proposte per l’istruzione

Il programma di Futuro Nazionale il partito guidato dal generale Roberto Vannacci ha acceso un vivace dibattito, soprattutto per quanto riguarda le proposte nel settore dell’istruzione. Il documento, intitolato Base Ideologica e Programmatica di Futuro Nazionale per l’Italia del futuro (2027-2037) è stato pubblicato sul sito ufficiale del partito e ha suscitato reazioni contrastanti, in particolare per l’assenza di menzioni alle classi speciali per gli alunni con disabilità nonostante Vannacci ne avesse parlato in passato.

Le proposte di Futuro Nazionale per la scuola

Il programma di Futuro Nazionale dedica poco spazio alla scuola, concentrandosi principalmente sul contrasto allo Ius Scholae. Vannacci ha dichiarato che il partito rifiuta categoricamente proposte come lo Ius Soli e lo Ius Scholae. Inoltre, il documento propone di dotare la Polizia Locale di unità cinofile per il contrasto agli stupefacenti, con particolare attenzione alle scuole e ai luoghi sensibili.

Curiosamente, il programma non menziona le classi speciali per gli alunni con disabilità nonostante Vannacci le avesse presentate come un fattore inclusivo durante un convegno a Roma il 22 giugno. Il generale aveva affermato che questo sistema, già utilizzato in FranciaGermania e Inghilterra era stato applicato anche in Italia in passato, con sezioni distinte per studenti con diversi livelli di rendimento.

Lo scontro con Valditara

Il ministro dell’Istruzione e del MeritoGiuseppe Valditara ha risposto alle proposte di Vannacci con un video su Facebook, definendo le classi differenziali una proposta sciocca. Valditara ha sottolineato che il merito non consiste nel separare gli studenti in base alle loro capacità, ma nel valorizzare i talenti di ciascuno attraverso l’impegno e la fatica.

Vannacci ha replicato con un post su Facebook, creato con l’intelligenza artificiale in cui si mostra seduto a un banco di scuola. Nel post, il generale accusa Valditara di aver copiato le sue proposte senza però metterle in pratica. Se queste proposte erano già vostre, perché dopo quattro anni di governo sono ancora chiuse nel quaderno dei buoni propositi? ha scritto Vannacci, criticando l’operato del governo.

Le altre proposte di Futuro Nazionale

Oltre alle questioni scolastiche, il programma di Futuro Nazionale include diverse proposte per affrontare l’emergenza migratoria. Il partito propone leggi straordinarie per l’espulsione rapida degli stranieri che delinquono e il disincentivo all’immigrazione di massa. Inoltre, Futuro Nazionale intende fermare l’invio di armi a Kiev e promuovere una mediazione tra Russia e Stati Uniti, seguendo la tradizione diplomatica italiana.

Il partito di Vannacci propone anche l’introduzione delle quote azzurre nei concorsi pubblici, riservando una parte dei posti ai genitori di famiglie numerose. Questa misura, inserita nel capitolo dedicato alle proposte fiscali prioritarie mira a sostenere la famiglia naturale come pilastro del futuro dell’Italia.

Il programma di Futuro Nazionale, con i suoi 39 capitoli rappresenta un progetto decennale per l’Italia, basato su valori identitari e tradizione cristiana. Le proposte, ancora in fase di sviluppo, saranno ulteriormente dettagliate nelle prossime settimane.