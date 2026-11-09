Norris trionfa a Interlagos mentre Verstappen parte dal fondo a causa di una penalità.

Il Gran Premio di San Paolo del 2026 ha regalato una delle gare più controverse della stagione, con un mix di performance straordinarie e penalità tecniche che hanno completamente ribaltato la griglia di partenza. Lando Norris ha conseguito pole e ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo, dimostrando una cautela strategica e una velocità costante. Dall’altro lato, Max Verstappen, nonostante una remata spettacolare in gara, ha dovuto partire dall’ultima fila a causa della sostituzione della power unit, una sanzione che ha influito sul suo ritmo finale.

Valutazioni dei protagonisti: le pagelle del weekend brasiliano

Le pagelle rilasciate dagli esperti hanno attribuito a Norris un punteggio di 9,5, sottolineando la sua capacità di gestire al meglio la pole e di correggere l’errore di partenza. Verstappen ha ricevuto un 9, riconoscendo la sua velocità in pista ma evidenziando la sfortuna della penalità. Il giovane francese Isack Hadjar ha meritato un 9 per una gara praticamente da podio, con un ritmo a tratti pari a quello del campione olandese.

Altri piloti: valutazioni e note

George Russell e Andrea Kimi Antonelli hanno entrambi chiuso con un 5,5, penalizzati da problemi meccanici e da una gestione poco ottimale del secondo stint. Oscar Piastri e Charles Leclerc hanno ottenuto entrambi 6,5, dimostrando capacità di recupero ma senza riuscire a sfiorare il podio. Liam Lawson ha collezionato un 8, rimanendo in lizza con Hamilton fino al finale, mentre il campione britannico è stato valutato con 6 per una partenza difficile e decisioni strategiche discutibili.

Libere, sanzioni e la griglia ribaltata

La terza sessione di prove libere (FP3) ha visto Max Verstappen impostare il giro più veloce, 1:11.622, ma la Red Bull ha dovuto sostituire la power unit, spostandolo di dieci posti in griglia. Anche Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno subito la stessa sorte, con penalità di dieci e cinque posti rispettivamente, a seguito di sostituzioni dei motori. George Russell, già penalizzato di cinque posizioni, ha dovuto aggiungere altre penalità per la stessa motivazione. La combinazione di queste sanzioni ha lasciato una griglia di partenza estremamente alterata, con piloti come Antonelli che ha iniziato dal secondo posto, mentre Hamilton si è ritrovato in fondo.

Impatto delle penalità sulla gara

Le penalità hanno influito notevolmente sulla dinamica della gara: i piloti più penalizzati hanno dovuto lottare fin dalla partenza per recuperare posizioni, mentre quelli che hanno mantenuto le loro slot di griglia hanno potuto concentrarsi sulla strategia di pit-stop e sulle battute in pista. La strategia di pit-stop di Verstappen, pur essendo impeccabile, non è bastata a compensare la perdita di tempo nella partenza, e ha concluso al quarto posto. Al contrario, Norris ha potuto gestire i pit-stop in modo fluido, consolidando il suo vantaggio.

Considerazioni finali e prospettive per la seconda metà della stagione

Il risultato di San Paolo pone Lando Norris in una posizione di comando solida, mentre la lotta per la supremazia tra Verstappen e le altre scuderie resta aperta, specialmente considerando le restrizioni tecniche che hanno colpito più team. Le performance di giovani talenti come Hadjar e Antonelli indicano una crescente competitività in F1, con nuovi volti pronti a sfidare i veterani. Le penalità tecniche imposte finora rimangono un elemento di incertezza: le prossime gare saranno decisive per capire se le scuderie riusciranno a gestire le limitazioni dei motori senza compromettere i risultati.