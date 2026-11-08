Scopri la nuova Benelli TRK 602 X, la crossover che unisce potenza e tecnologia per le avventure di domani

Durante l’ultima edizione dell’EICMA, la casa italiana ha presentato la versione definitiva della Benelli TRK 602 X, il successore diretto della celebre TRK 502. Il nuovo modello arriva con un’identità visiva più pulita, ma conserva l’essenza avventurosa che ha reso la gamma TRK un punto di riferimento per i viaggiatori su due ruote.

Con più di 30.000 unità vendute solo in Italia, la TRK 502 ha dettato standard di prezzo e versatilità. La TRK 602 X si propone di elevare quel patrimonio, offrendo una potenza maggiore, una ciclistica più raffinata e una dotazione tecnologica che si avvicina a quella delle moto premium.

Design rinnovato ispirato alle TRK 702 e 902

Le linee della nuova crossover riprendono i tratti distintivi delle sorelle maggiori, le TRK 702 e 902, ma con superfici più levigate e una continuità estetica che collega serbatoio, muso e i fianchi del radiatore. Il capo serbatoio si fonde con il becco, eliminando interruzioni visive, mentre le sezioni laterali sotto la sella si raccordano al telaietto posteriore, conferendo al veicolo un aspetto più aggressivo e al contempo armonioso.

Motore 554 cc a 270°: potenza e coppia migliorata

Al cuore della Benelli TRK 602 X troviamo un bicilindrico parallelo da 554 cc con albero a 270°, lo stesso schema adottato sulla Tornado 550. Grazie a una revisione dell’air-box e dello scarico, la unità eroga 56 CV a 8.250 giri/min e 53 Nm di coppia a 5.500 giri/min. L’incremento di cilindrata rispetto alla 502 traduce una disponibilità di coppia più ampia, fondamentale per affrontare carichi e salite con serenità.

Versione A2 da 35 kW

Per i titolari di patente A2 è disponibile una versione limitata a 35 kW (circa 48 CV), che mantiene 47,8 CV a 6.500 giri/min e 53 Nm di coppia a 5.500 giri/min. Questa opzione consente a un pubblico più ampio di sperimentare le capacità della TRK 602 X senza rinunciare a performance soddisfacenti.

Ciclistica e dotazione elettronica di ultima generazione

Il telaio principale resta un robusto traliccio in acciaio, ma è arricchito da elementi in alluminio nella parte anteriore e da un telaietto posteriore alleggerito. La forcella rovesciata da 43 mm offre 140 mm di escursione, mentre il monoammortizzatore posteriore, alloggiato in un forcellone in alluminio, è regolabile in precarico, estensione e compressione con 173 mm di corsa. Freni a disco doppi da 320 mm anteriori con pinze radiali a quattro pistoncini e un disco posteriore da 260 mm garantiscono capacità di arresto elevate, con ABS disinseribile per chi preferisce la totale libertà di gestione.

Strumentazione e connettività

Al centro del cruscotto spicca un display TFT a colori da 5 pollici, dotato di connettività Bluetooth e Wi-Fi. Il sistema offre navigazione turn-by-turn o cartografica, due modalità di guida (Normal e Sport), controllo di trazione e paramani con indicatori di direzione integrati. Porta USB, cavalletto centrale, barre di protezione e paramotore in alluminio completano di serie una dotazione pensata per lunghe avventure.

Calendario di arrivo e colorazioni disponibili

La Benelli TRK 602 X sarà introdotta sul mercato nella primavera 2027, disponibile in quattro combinazioni cromatiche: Heron White, Jungle Fog Green, Storm Grey e Dune Sea. Il serbatoio da 20 litri, associato a un consumo omologato di 3,9 l/100 km, promette autonomia sufficiente per i viaggi più lunghi, mantenendo un peso complessivo in ordine di marcia contenuto grazie all’uso mirato di alluminio nella struttura.

La TRK 602 X combina un design moderno, un propulsore più robusto, una sospensione di alta qualità e una serie di sistemi elettronici avanzati, rispondendo alle richieste dei motociclisti che cercano un’avventura confortevole senza rinunciare a prestazioni sportive.