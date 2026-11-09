Norris torna sul podio a Interlagos, dominando una gara di pioggia dal finale avvincente.

Il Gran Premio del Brasile 2026 si è svolto domenica sul celebre circuito di Interlagos, dove una pioggia improvvisa ha trasformato la pista in un vero banco di prova per piloti e macchine. Lando Norris, della McLaren, era partito dalla pole position e, nonostante le condizioni avverse, è riuscito a mantenere il ritmo necessario per conquistare la vittoria. La giornata è stata caratterizzata da una continua lotta per l’aderenza, con numerosi sorpassi e cambi di strategia, il tutto in un clima elettrico che ha coinvolto i fan di tutto il mondo.

Qualifiche ottimizzate: Norris in pole nonostante il diluvio

Durante le qualifiche, le condizioni meteo hanno imposto l’uso delle full wet, la gomma più adatta a un manto stradale scivoloso. Norris ha registrato un tempo di 1’27″470, conquistando la sua quarta pole della stagione e la ventunesima della carriera. Andrea Kimi Antonelli, debutante in Mercedes, si è piazzato terzo, ma ha beneficiato della penalità di cinque posti inflitta a George Russell per il cambio del sesto motore, salendo così sulla seconda griglia. Russell, pur avendo mostrato una prestazione estremamente veloce, è stato costretto a partire dalla settima posizione, una decisione strategica volta a limitare la perdita di posti al via.

La gara: dalla difesa di Antonelli alla vittoria di Norris

All’avvio, il giovane pilota italiano Antonelli ha preso rapidamente il comando, sorpassando Norris già al primo giro. Tuttavia, a partire dal ventesimo giro l’auto ha cominciato a perdere aderenza, con il pilota che ha lamentato difficoltà nel controllare la vettura in curva. Norris ha saputo cogliere il momento, riprendendo velocità e guidando con precisione sul bagnato. Max Verstappen, nella Red Bull, ha fornito una rimonta impressionante partendo dalla ventunesima posizione per arrivare secondo, mentre Isack Hadjar ha chiuso terzo. George Russell, nonostante la partenza più arretrata, ha garantito il quarto posto, seguito da Antonelli in quinta. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno faticato, chiudendo settimo e nono rispettivamente.

Novità aerodinamiche della McLaren e impatto sul risultato

Il weekend di San Paolo ha visto la McLaren introdurre un nuovo pacchetto di aggiornamenti: l’ala anteriore è stata ridisegnata, con i piloni spostati dal main-plane al secondo elemento, consentendo un unico elemento di apertura e migliorando l’efficienza aerodinamica. Parallelamente, è stata aggiunta una ala posteriore più incisiva e sono state perfezionate la beam wing e il diffusore. Queste innovazioni hanno rivitalizzato la MCL40, rinvigorendo le prestazioni sia in condizioni asciutte sia sotto la pioggia, come dimostrato dalla capacità di Norris di estrarre il massimo dalla monoposto nei momenti decisivi della gara.

Penalità, campionato e prospettive future

Le sanzioni inflitte a Russell e a Charles Leclerc hanno avuto un ruolo significativo nella formazione della griglia di partenza. Russell, con la penalità di cinque posti, è partito dalla settima fila, mentre Leclerc, costretto a cambiare il quinto motore della stagione, ha iniziato dalla quattordicesima posizione. Nonostante ciò, la Mercedes ha già assicurato il titolo di costruttori per il 2026. La vittoria di Norris, insieme al podio di Verstappen, mantiene viva la lotta per il titolo piloti, lasciando spazio a possibili sorprese nelle prossime tappe, tra cui Las Vegas e le ultime gare europee. Il risultato di Interlagos dimostra come la capacità di adattamento al bagnato possa ancora ribaltare le previsioni a metà stagione.