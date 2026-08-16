Saetta McQueen a Monza: la Formula 1 celebra i 20 anni di Cars

La Formula 1 e Disney hanno rinnovato la loro partnership fino al 2028, con l'arrivo di Saetta McQueen a Monza per celebrare i 20 anni di Cars.

La Formula 1 e Disney hanno annunciato un’estensione della loro partnership fino al 2028, con l’aggiunta di nuove iniziative che uniscono il mondo delle corse a quello dell’intrattenimento. La collaborazione, denominata “Fuel the Magic” ha già portato a momenti indimenticabili e ora si arricchisce con l’arrivo di Saetta McQueen il celebre personaggio di Cars – Motori Ruggenti in occasione del gran premio d’Italia a Monza.

L’annuncio è stato fatto durante la convention D23 di Los Angeles, dove è stata presentata in anteprima la nuova collezione di merchandising ispirata a Cars e Formula 1. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità unica per unire due mondi apparentemente distanti, ma uniti dalla passione per la velocità e lo spettacolo.

Saetta McQueen a Monza: un evento storico

Per celebrare il ventesimo anniversario di Cars Saetta McQueen farà il suo debutto in Formula 1 durante il weekend del Gran Premio d’Italia a Monza. Il personaggio, noto per le sue avventure nella Piston Cup, apparirà con un look completamente rivisto, creando un momento di crossover storico per i fan di entrambe le franchigie. L’evento è previsto per settembre, ma i preparativi sono già in corso.

Joss Hastings, Senior Vice President Marketing di Disney Consumer Products, ha dichiarato: “Espandere la nostra relazione includendo Cars di Pixar al GP di Monza rappresenta un’opportunità entusiasmante per ‘Fuel the Magic’ e unire due comunità di fan che condividono lo stesso amore per velocità, spettacolo e cuore.”

La nuova collezione Cars x F1

La nuova collezione Disney e Pixar Cars con Formula 1 debutterà in anteprima al D23 presso il booth del Disney Store venerdì 14 agosto. La collezione include sei articoli, tra cui un cappello e una felpa esclusivi Disney Store, oltre a modellini die-cast prodotti da Mattel. Gli articoli saranno disponibili online sullo store ufficiale Formula 1 e su lo stesso giorno alle 10:00 PT, prima del lancio globale il 27 agosto.

Emily Prazer, Chief Commercial Officer di Formula 1, ha sottolineato come il successo della partnership dimostri cosa è possibile quando due brand amati a livello globale si uniscono attorno a una visione condivisa di creatività, storytelling e coinvolgimento dei fan.

I traguardi di “Fuel the Magic”

La partnership tra Disney e F1 ha già registrato momenti significativi, tra cui lo spettacolo Disney Live Entertainment alle Fontane del Bellagio durante il GP di Las Vegas del 2026 e il lancio di contenuti WEBTOON originali a Shanghai nel 2026. Inoltre, a Silverstone, un casco personalizzato ispirato a Topolino e firmato da 20 piloti F1 è stato venduto per 151.000 sterline, un record per un oggetto benefico su F1 Authentics.

Un secondo casco ispirato a Topolino sarà esposto al D23, mentre i fan negli USA potranno partecipare a un’estrazione Prizeo per vincere una replica, con i proventi a beneficio di Make-A-Wish America.

La magia continuerà oltre i weekend di gara: i fan potranno seguire “Fuel the Magic” tutto l’anno attraverso contenuti originali, inclusa la serie a fumetti WEBTOON, e acquistare prodotti Formula 1 x Disney e F1 ACADEMY x Disney sullo store F1 e su. Ulteriori dettagli sulle attivazioni per la stagione 2028 saranno comunicati nei prossimi mesi.