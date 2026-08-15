SAIC Motor costruisce impianto MG in Galizia: i dettagli e le controversie

SAIC Motor, proprietaria del marchio MG, sta costruendo la sua prima fabbrica europea in Spagna, vicino a una base navale. Scopri i dettagli e le preoccupazioni sollevate.

SAIC Motor, il colosso automobilistico cinese, ha scelto Ferrol, in Galizia, per costruire la sua prima fabbrica europea. Un investimento di 200 milioni di euro che promette di creare 1.000 posti di lavoro diretti e fino a 2.300 considerando l’indotto. Tuttavia, la vicinanza dell’impianto a una base navale spagnola ha acceso i riflettori sulla sicurezza nazionale.

La fabbrica, che dovrebbe entrare in funzione entro la fine del 2028, sarà in grado di produrre 120.000 veicoli l’anno. Una scelta strategica per MG, che punta a consolidare la sua presenza nel mercato europeo, ma che ha sollevato perplessità nel Ministero della Difesa e nei servizi di intelligence spagnoli.

La vicinanza alla base navale di Ferrol

Il futuro impianto di SAIC si trova a circa 5 chilometri dall’arsenale navale di Ferrol e dagli stabilimenti di Navantia, dove vengono costruite e mantenute navi militari spagnole. La vicinanza ha suscitato preoccupazioni per il possibile rischio di spionaggio industriale e militare, soprattutto perché SAIC è un gruppo controllato dallo Stato cinese.

Le autorità spagnole hanno comunque deciso di non bloccare l’investimento, nonostante le obiezioni iniziali. La Difesa ha comunicato alla Xunta de Galicia di non avere obiezioni alla realizzazione dello stabilimento, ma il dibattito sulla sicurezza rimane aperto.

MG e la sfida del mercato europeo

Per MG, la fabbrica spagnola rappresenta un passo fondamentale nella sua strategia di espansione in Europa. Il marchio ha superato i 300.000 veicoli venduti nel 2026, rendendo sempre più logica una produzione continentale. La fabbrica di Ferrol si inserisce in una tendenza più ampia: la Spagna sta diventando uno dei principali poli europei per la produzione cinese di automobili.

Chery ha già scelto l’area di Barcellona, mentre Leapmotor utilizza lo stabilimento Stellantis di Saragozza. MG sarebbe il primo grande costruttore cinese a realizzare in Spagna un impianto completamente nuovo. Anche BYD potrebbe fare altrettanto, duplicando in Spagna quello che ha già fatto in Ungheria.

Le preoccupazioni per la sicurezza nazionale

La scelta di Ferrol come sede della nuova fabbrica ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nazionale. L’Arsenale di Ferrol ospita importanti infrastrutture logistiche e di manutenzione, oltre a navi equipaggiate con sistemi di combattimento avanzati. La presenza di una società statale cinese nell’area è vista con preoccupazione dai servizi di sicurezza spagnoli.

Un grande stabilimento moderno significa sistemi digitali, comunicazioni e una quantità enorme di dati. In un’area dove operano strutture militari e imprese della difesa, il rischio di cyber-spionaggio e di raccolta di informazioni elettroniche diventa un elemento da considerare. Inoltre, la vicinanza alla base navale potrebbe consentire di osservare movimenti navali e raccogliere informazioni sensibili.

Il Governo spagnolo dovrà decidere se le misure di sicurezza siano sufficienti a separare le due realtà oppure se la posizione scelta da SAIC richieda condizioni, limitazioni o modifiche. La partita non si gioca solo sul futuro dell’Auto elettrica, ma anche sulla sicurezza nazionale e sulla reputazione della Spagna come partner affidabile.