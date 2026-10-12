Due anni dopo la cessazione della produzione della Fortwo, la piccola icona della mobilità urbana fa ritorno sotto una veste del tutto nuova. La Smart #2 mantiene il concetto di micro-car a due posti, ma abbraccia la propulsione elettrica e un pacchetto tecnologico più ambizioso, puntando a diventare la city car più compatta ancora presente nel listino europeo.

Il modello ha debuttato in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026 dove ha attirato l’attenzione per le sue proporzioni ridotte (275 cm di lunghezza) e per la promessa di autonomia fino a 290 km nel ciclo WLTP. La produzione sarà affidata allo stabilimento di Xi’an, in Cina, gestito dal partner strategico Geely, che fornisce la piattaforma ECA (Electric Compact Architecture). La prima consegna in Europa è prevista per l’estate 2027.

Design compatto e nuove proporzioni

Esteticamente la Smart #2 richiama la forma tipica della Fortwo, ma con linee più moderne e una silhouette più fluida. La lunghezza di 275 cm la rende la vettura più piccola del catalogo attuale, mentre il passo di 1,87 m garantisce un abitacolo sorprendentemente spazioso. Il diametro di sterzata di soli 6,95 m conferisce una manovrabilità estrema, ideale per le strade e i parcheggi più stretti delle città.

Linee esterne e dettagli distintivi

Il frontale è caratterizzato da una grande “bocca” inferiore traforata, da sottili prese d’aria verticali e da fari a LED con contorno che, insieme alle luci diurne, formano un motivo che richiama il logo Smart. I lati sono puliti, con profili levigati e cerchi da 15 pollici (versione Pure) o 16 pollici (versione Premium). Il retro conserva il tradizionale portellone sdoppiato, ma la nuova “ribaltina” supporta fino a 120 kg, più del doppio rispetto al modello precedente, e si apre abbassando il lunotto.

Propulsione elettrica, autonomia e tempi di ricarica

La Smart #2 è equipaggiata con un motore posteriore da 60 kW (circa 82 CV) e una coppia massima di 130 Nm, che garantiscono accelerazioni agili nel traffico cittadino. L’alimentazione proviene da una batteria LFP da 35,8 kWh capace di erogare autonomia fino a 290 km secondo il ciclo WLTP, con risultati ancora migliori in modalità urbana.

Ricarica rapida e bidirezionale

Le colonnine di ricarica in corrente continua possono erogare fino a 65 kW, consentendo di passare dal 10 al 80 % di carica in circa 20 minuti. La ricarica domestica o su presa alternata arriva a 11 kW (7,4 kW per la versione Pure). Di serie è presente la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) che permette di utilizzare la batteria dell’auto per alimentare dispositivi esterni – ad esempio una e-bike o un piccolo elettrodomestico – tramite un semplice adattatore.

Allestimenti, prezzo e dotazioni di serie

La gamma parte dalla versione Pure con prezzo di partenza di 19 990 €, seguita da Pure+ (20 990 €), Premium (24 490 €) e la limitata Couture Edition (25 690 € per 999 esemplari). Tra le dotazioni di serie troviamo fari Full-LED, assistenza alla guida semi-autonoma e il già citato sistema V2L. Gli interni sono caratterizzati da un cruscotto digitale minimal, un display infotainment da 10,1 pollici e un volante con comandi fisici per multimedia e ADAS.

Tecnologia a bordo e comfort

L’abitacolo accoglie due sedili ergonomici, separati da un vano portaoggetti richiudibile e un bracciolo reclinabile, capace di ospitare comodamente due adulti di corporatura robusta. Il sistema di infotainment, con 10,1-inch touchscreen offre connettività smartphone, navigazione e personalizzazione delle impostazioni di guida. La versione Premium aggiunge tetto panoramico in vetro, sistema audio Sennheiser a sette altoparlanti e illuminazione d’ambiente a 256 colori, rendendo la micro-car più raffinata senza compromettere la sua identità urbana.