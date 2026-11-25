Le azioni di Ferrari e Stellantis registrano un forte rialzo a Piazza Affari dopo il report positivo di JpMorgan che individua nel lusso e nelle nuove produzioni elettriche i driver principali per il 2027.

Il comparto automotive europeo vive una seduta brillante, con i titoli italiani protagonisti di un rally sostenuto dalle analisi degli analisti. A Piazza Affari, la giornata del 25 novembre segna un recupero deciso per i costruttori, guidati da Ferrari e Stellantis, che reagiscono positivamente a un report di JpMorgan. La banca d’affari americana ha rivisto le raccomandazioni sul settore, indicando quali segmenti hanno maggiori possibilità di sovraperformare nel prossimo anno.

Il giudizio di JpMorgan sui player del lusso

Nel dettaglio, gli esperti confermano la fiducia su Ferrari, inserendola tra i titoli con il maggiore potenziale insieme a Porsche, Michelin, Continental, Daimler Truck e Volvo. La motivazione tecnica è chiara: questi gruppi vantano solidi portafogli di prodotti, quote di mercato difendibili e un forte potere di determinazione dei prezzi. «Dovrebbero garantire una solida dinamica degli utili, una generazione di flusso di cassa libero relativamente prevedibile e rendimenti per gli azionisti», scrivono gli analisti nella nota ripresa dal mercato.

Per il Cavallino Rampante, JpMorgan mantiene il giudizio Buy con un target price fissato a 420 euro. Il titolo beneficia di questa visione positiva, salendo del 2,8% a quota 371 euro durante la seduta mattutina. Anche l’appeal degli investitori appare più marcato rispetto all’indice FTSE MIB, suggerendo che il mercato sta premiando la capacità di Maranello di proteggere i margini attraverso il pricing power.

Stellantis e il piano industriale per Mirafiori

Diversa ma altrettanto significativa la storia di Stellantis, che guadagna il 5,3% attestandosi a 3,3 euro. Per il gruppo guidato da Carlos Tavares, JpMorgan evidenzia possibili segni incrementali di miglioramento, collocandolo accanto a Volkswagen tra i costruttori da monitorare. Tuttavia, la spinta decisiva arriva dai dati industriali: il piano prevede di riportare la produzione di Fiat 500, sia ibride che elettriche, fino a 90.000 unità entro il 2027.

Questo obiettivo rappresenta un salto notevole rispetto alle circa 55.000 unità stimate per quest’anno, dimostrando un ritorno concreto dell’attenzione verso lo stabilimento di Mirafiori. Il rimbalzo tecnico del titolo, partito dai minimi pluriennali, trova quindi linfa non solo nelle previsioni finanziarie, ma in una strategia produttiva che punta sulla mobilità elettrica per sostenere la filiera italiana.

Il contesto europeo e le altre protagoniste

L’effetto contagio si estende oltre i confini nazionali. A Francoforte, Porsche sale del 4%, mentre Volkswagen registra un +5,5%. Bene anche Mercedes (+4%) e Bmw (+5%). A Parigi, Renault guadagna il 4%, nonostante JpMorgan abbia abbassato il rating da overweight a neutral, segnalando comunque opportunità di investimento legate ai dividendi. Lo Stoxx 600 Automobiles & Parts guadagna il 3,4%, contro un listino continentale fermo al +0,2%, confermando la forza relativa del settore.

Pirelli, altro titolo italiano del comparto componentistica, festeggia con un rialzo di oltre l’1% a 6,4 euro, seguendo la scia di Michelin (+1,5%) e Continental (+2%). Questi movimenti riflettono una rotazione del capitale verso asset considerati più resilienti, dove la previsione di flussi di cassa stabili diventa un fattore chiave per la valutazione azionaria.