Dal 2027 gli automobilisti privati italiani che rispettano i requisiti previsti dalla normativa non dovranno pagare il bollo auto. L’Automobile Club d’Italia ha aggiornato la propria guida e le FAQ dedicate per rendere operative le regole del Decreto. Le domande più frequenti riguardano un punto concreto: quali rinnovi rientrano nell’anno esente e quando si torna a pagare.
Secondo quanto indicato nelle FAQ, sarà l’ACI a inoltrare le pratiche in modo automatico. L’automobilista non dovrà quindi presentare richieste. Sul fronte regionale, la Lombardia ha già comunicato di essersi adeguata per scontare l’imposta.
I requisiti per accedere all’esenzione
L’esenzione non vale per tutti. La normativa fissa alcune condizioni minime:
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un modello di veicolo compatibile con l’esenzione;
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un’assicurazione in regola;
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un solo veicolo intestato al proprietario.
Chi soddisfa questi criteri deve comunque capire come la propria scadenza si colloca rispetto al periodo esente. Il risparmio è totale solo se il rinnovo cade interamente nella finestra dell’esenzione. Negli altri casi l’effetto dipende dal mese di scadenza abituale del bollo.
Scadenza per scadenza: quale rinnovo è gratuito
La guida ACI distingue i casi in base al mese di scadenza del bollo. Ecco come cambia il calendario dei pagamenti.
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Aprile: non si paga il rinnovo previsto a fine maggio 2027, valido fino ad aprile 2028. Il pagamento successivo sarà quello di maggio 2028.
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Agosto: è esente il rinnovo di fine settembre 2027, che copre fino ad agosto 2028. Si torna a pagare da settembre 2028.
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Ottobre: il rinnovo di fine novembre 2026 resta dovuto. È invece gratuito quello di novembre 2027, valido fino a ottobre 2028.
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Novembre: va pagato il rinnovo di fine dicembre 2026. Quello di dicembre 2027 è esente e copre fino a novembre 2028.
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Dicembre: non è dovuto il rinnovo di fine gennaio 2027, che garantisce la copertura fino a dicembre 2027. I pagamenti riprendono da gennaio 2028.
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Altri mesi: è esente il rinnovo con termine nel 2027. Il pagamento torna obbligatorio alla scadenza corrispondente del 2028.
Chi ha la scadenza a ottobre o novembre deve fare attenzione. Il rinnovo di fine 2026 va regolarmente versato, anche se cade a poche settimane dall’inizio dell’anno esente. L’esenzione scatta solo con il rinnovo successivo, quello del 2027.
Arretrati: l’esenzione non li cancella
Un altro chiarimento riguarda i bolli non pagati. Gli arretrati restano dovuti anche se la loro scadenza viene prorogata fino al 2027, cioè nell’anno sperimentale dell’esenzione. Le misure del Decreto non incidono sui debiti già maturati. Chi non regolarizza la propria posizione rischia sanzioni amministrative.
Per i ritardi brevi resta disponibile il ravvedimento operoso. Questo strumento permette di regolarizzare il pagamento riducendo l’importo di multe e interessi.
Riconoscimento automatico, nessuna domanda da inviare
Il Decreto non prevede invii manuali da parte degli automobilisti. L’esenzione viene riconosciuta in automatico, attraverso le pratiche gestite dall’ACI.
Prima dell’arrivo del 2027 conviene verificare il mese di scadenza del proprio bollo, lo stato della polizza assicurativa e il numero di veicoli intestati. È utile anche controllare l’eventuale presenza di arretrati da sanare con il ravvedimento operoso. Per i casi particolari, le guide ufficiali dell’ACI con le risposte alle domande più frequenti sono già consultabili online.