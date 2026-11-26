Esenzione bollo auto 2027: come cambiano le scadenze secondo le FAQ dell’ACI

Dal 2027 gli automobilisti privati con i requisiti previsti saranno esentati dal bollo auto. Le FAQ dell'ACI chiariscono quali rinnovi sono gratuiti in base al mese di scadenza e confermano che gli arretrati restano dovuti.

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