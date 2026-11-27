Il motomondiale approda sul circuito Ricardo Tormo di Valencia per l’ultimo appuntamento della stagione 2026. Dopo il titolo iridato conquistato da Marc Marquez a Portimao, l’attenzione si sposta sulle battaglie ancora aperte: la seconda posizione nel campionato piloti e il confronto costruttori tra Aprilia e Ducati.
Orari e diretta per venerdì 27 novembre
La giornata inaugurale del weekend è dedicata alle prime uscite in pista. Le prove libere della classe MotoGP sono fissate per le ore 10:40, seguite dalle pre-qualifiche che inizieranno alle 15:00. Per chi segue la Moto3 e la Moto2, i rispettivi turni di libere 1 si svolgono alle 8:55 e alle 9:45, mentre le pre-qualifiche di queste categorie sono programmate nel primo pomeriggio.
Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport. Gli abbonati possono seguire gli eventi anche in streaming tramite l’app SkyGo o sulla piattaforma NOW.
Le lotte in classifica dopo il titolo di Marquez
Marc Marquez ha già messo in cassaforte il suo decimo titolo mondiale, l’ottavo nella classe regina. A Valencia, però, non c’è tempo per la celebrazione: Jorge Martin e Marco Bezzecchi si giocano la piazza d’onore. Il pilota romagnolo arriva all’ultimo round staccato di soli due punti dal compagno di squadra Aprilia, rendendo ogni sessione cruciale per il piazzamento finale.
Anche nel campionato costruttori la situazione è incerta. L’Aprilia conduce con un vantaggio di 9 lunghezze sulla Ducati, una differenza che potrebbe essere ribaltata dai risultati dei singoli piloti nelle gare di Sprint e Gran Premio.
Programma completo del weekend
Il sabato prevede le FP2 alle 10:10 (ora italiana indicata in alcune fonti come 10:05/10:10 a seconda della categoria, ma per la MotoGP le qualifiche seguono subito), con le qualifiche MotoGP in programma alle 10:50. Nel pomeriggio, alle 15:00, si disputa la Sprint Race. La domenica, giorno decisivo per le classifiche finali, la gara lunga della MotoGP scatterà alle 14:00. In Moto2, la corsa valevole per il titolo tra Manu Gonzalez e Izan Guevara è prevista alle 12:15, preceduta dalla Moto3.
Un appuntamento da segnare in calendario riguarda il futuro immediato: martedì 1 dicembre iniziano a Valencia i primi test ufficiali per il Mondiale 2027, che vedrà l’introduzione delle nuove moto 850cc e il passaggio alle gomme Pirelli. Queste giornate di prova rappresentano il ponte tecnologico verso la prossima era regolamentare.