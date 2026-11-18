Germania travolge l'Olanda 5-0 in Nations League, mentre in Serie C il Perugia cade in casa contro la Torres per 0-1.

La serata del 16 novembre 2026 ha portato in video una serie di partite tra Nations League e Serie C. Gli highlights sono stati pubblicati tra le 22:53 e le 23:46, con gol e sintesi di ciascun incontro.

Nations League: Germania e Olanda, Gibilterra e Malta

Il match più netto è stato Germania-Olanda, chiuso 5-0 a favore dei tedeschi. Il video dedicato alla partita raccoglie i gol della sfida, mentre la Germania è stata descritta come la squadra che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine. Nella stessa competizione, Gibilterra-Malta è finita 1-1, con gli highlights già disponibili.

Serie C: Sorrento, Perugia e Torres

In Serie C spicca il successo del Sorrento sul Monopoli, deciso dal punteggio di 2-1. Il Perugia ha invece perso 1-0 contro la Torres, come mostra il filmato dedicato al match. Entrambi gli highlights sono raccolti nella sezione video del sito.

Serie A: l’omaggio a Franco Baresi

Accanto alle partite, il video sul Premio Franco Baresi assegnato al fratello Giuseppe ha suscitato grande commozione. Il premio è stato il tema del filmato pubblicato per la Serie A.