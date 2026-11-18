Dalla citycar al SUV di famiglia, la gamma Kia a GPL unisce risparmio al distributore e finanziamento flessibile.

Chi cerca un’auto che costi poco da far funzionare sceglie spesso il GPL, perché il prezzo al litro è sensibilmente più basso della benzina. Il concessionario Auto Grifone, con sedi a Modena e Carpi, propone una gamma Kia a doppia alimentazione benzina e GPL, abbinata al finanziamento Scelta Kia in 35 rate e alla garanzia 7 anni.

Picanto, Stonic e Sportage: le offerte in dettaglio

La Kia Picanto GPL 1.0 Urban è la citycar della gamma, con rata da 99 euro al mese, prezzo promozionale di 16.550 euro e anticipo di 4.282 euro. Il TAEG è del 6,48% e l’assicurazione Furto e Incendio di 24 mesi è inclusa nella rata. La Stonic GPL è il crossover compatto con display da 12,3 pollici: la rata è di 139 euro al mese, il prezzo promo di 19.950 euro, il TAEG del 6,10%.

La Sportage GPL 1.6 T-GDi Business è il SUV pensato per la famiglia, con rata da 299 euro al mese, prezzo promo di 27.950 euro e TAEG del 7,88%. Include la manutenzione Kia Care Basic per 2 anni o 30.000 km e la copertura Furto e Incendio per 12 mesi.

Novità e alternative: Seltos GPL e Sportage Tri-Fuel

Per chi vuole qualcosa di diverso, la nuova Seltos GPL è il SUV compatto appena arrivato, con 47 rate da 299 euro, prezzo promo di 27.950 euro e 40.000 km inclusi. La Sportage Tri-Fuel combina benzina, GPL e ibrido HEV, con prezzo promo di 32.200 euro e rate da 298,90 euro al mese per 35 mesi.

Il finanziamento Scelta Kia prevede di pagare una rata contenuta e, a fine contratto, di scegliere se tenere l’auto saldando la maxi-rata, cambiarla con un nuovo modello Kia oppure restituirla secondo le condizioni contrattuali.

Per un consiglio su misura è possibile contattare il concessionario indicando i chilometri annui, il numero di passeggeri e l’uso prevalente. Le sedi sono in Strada Vignolese 1144 a Modena e in Via Villa Negro Ovest 20 a Carpi, il numero è 059 285100.

Il messaggio è pubblicitario. Offerte valide fino a esaurimento delle vetture disponibili, non cumulabili con altre iniziative. Prezzi IPT e PFU esclusi, assicurazioni facoltative e non incluse nel TAEG, salvo approvazione di Hyundai Capital Bank Europe.