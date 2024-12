Il debutto del motore turbo

AC Cars, storica casa automobilistica britannica, ha annunciato una novità entusiasmante per gli appassionati delle sue sportive AC Cobra. Accanto al collaudato motore V8 di origine Ford, l’azienda introdurrà nel 2025 un nuovo motore 2.0 turbo benzina da 390 CV. Questo rappresenta un passo significativo per AC Cars, che per la prima volta adotta un motore turbo nella sua gamma di veicoli. La possibilità di scegliere tra un cambio manuale a 6 rapporti e un cambio automatico a doppia frizione, più veloce, offre agli automobilisti una maggiore flessibilità e un’esperienza di guida personalizzata.

Prestazioni e consumi migliorati

Le specifiche del nuovo motore indicano che, sebbene le prestazioni complessive possano risultare leggermente inferiori rispetto al V8 aspirato, il motore turbo promette un’accelerazione da fermo più rapida. Questo è dovuto alla presenza del turbo e a un peso complessivo ridotto, che contribuisce a migliorare le dinamiche di guida. Inoltre, il cambio automatico a doppia frizione, disponibile come opzione, dovrebbe garantire cambiate più rapide e fluide rispetto al cambio manuale, rendendo l’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Un passo verso l’efficienza

Un altro aspetto interessante del nuovo motore è il miglioramento previsto in termini di consumi. AC Cars ha dichiarato che il motore turbo dovrebbe offrire un’efficienza superiore rispetto al tradizionale V8, un fattore sempre più importante nel mercato automobilistico attuale. Tuttavia, è importante notare che, sebbene il nuovo propulsore possa vantare consumi più contenuti, potrebbe non offrire lo stesso caratteristico sound profondo e potente del V8, un elemento che ha sempre contraddistinto le AC Cobra.

La storia di AC Cars e le sue icone

Fondata nel 1901, AC Cars ha una lunga e affascinante storia nel mondo delle auto sportive. La collaborazione con Shelby Automobiles negli anni ’60 ha portato alla creazione delle leggendarie AC Cobra, che oggi sono considerate veri e propri oggetti di culto. Nel 2023, l’azienda ha fatto un grande ritorno sul mercato con un remake dell’AC Cobra, disponibile sia in versione cabrio che coupé, dotata di un potente motore V8 Ford da 663 CV e un prezzo di partenza di circa 300.000 euro. Con l’introduzione del nuovo motore turbo, AC Cars si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, combinando tradizione e innovazione.