Per il 2023, il marchio cinese Zontes aggiungerà una terza variante alla gamma con la 125 Scrambler X. Ecco le sue caratteristiche.

Il marchio cinese Zontes, di proprietà del gruppo Guandong Tayo Motorcycle Technology, si è dapprima fatto conoscere con le sue moto di media cilindrata, prima di proporre rapidamente macchine per la patente A1.

Uno dei primi modelli commercializzati in questo segmento è stato lo Scrambler 125, arrivato nel 2020. In autunno, il produttore ha ampliato la gamma con una 125 GK, che mantiene lo stile neo-retrò della scrambler, ma con un po’ più di modernità nelle linee e nelle dotazioni. Per il 2023, si aggiungerà una terza variante alla gamma con la 125 Scrambler X.

Zontes 125 Scrambler X: caratteristiche, design, motore

A prima vista, è difficile distinguere la X dal modello standard. E a ragione, perché le due moto condividono il 99% della base tecnica. Il cuore della moto è lo stesso motore monocilindrico a 4 tempi da 125 cc che eroga 14,6 cavalli, le stesse sospensioni non regolabili, le stesse ruote a raggi da 17 pollici e gli stessi pneumatici a profilo misto CST.

Lo stesso vale dal punto di vista estetico, con tutti gli stessi elementi di allestimento e le stesse dotazioni, dall’illuminazione interamente a LED al serbatoio da 20 litri. Tuttavia, la Scrambler X si distingue nell’abitacolo perché adotta uno dei nuovi contatori TFT di Zontes, che si trovano anche sulla 125 GK.

Infine, la 125 Scrambler X si distingue anche per le due diverse colorazioni, blu opaco e nero/oro, rispetto al modello standard. Lo Scrambler X sarà disponibile presso i concessionari Zontes alla fine del mese al prezzo di 3.990 euro, ovvero 100 euro in più rispetto al modello standard.

Dati tecnici Zontes 125 Scrambler X

Motore: monocilindrico, 4 tempi, raffreddato a liquido

Cilindrata: 125 cm3

Alimentazione: iniezione elettronica

Trasmissione finale: Catena

Potenza massima : 14,6 CV a 9000 giri/min.

Cambio : 6 velocità

Omologazione : Euro 5

Consumo di carburante : 2,6/100km

Emissioni di CO2 : 59g/km

Sospensione anteriore: forcella telescopica rovesciata

Sospensione posteriore: doppio braccio oscillante, monoammortizzatore centrale

Pneumatico anteriore: 110/70-17 CST

Pneumatico posteriore: 130/70-17 CST

Freni: disco singolo anteriore e posteriore, ABS

Lunghezza: 1.976 mm

Larghezza: 869 mm

Altezza: 1.112 mm

Interasse: 1.373 mm

Altezza sella: 820 mm

Peso: 160 kg a pieno carico

Capacità serbatoio: 20 litri

Chiave: meccanica

