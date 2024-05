Spesso vi è la necessità di fare una visura ad una targa, in particolare per verificare lo stato storico di un’auto in vista di un acquisto in modo da essere sicuri che quell’auto abbia avuto una storia corrispondente a quanto dichiarato dal libretto. Questo processo solitamente comporta un pagamento, vediamo però come è possibile farlo in maniera gratuita.

Come fare visura targa gratis

La visura della targa si può fare in maniera gratuita, esistono diversi modi per averla in pochi minuti. Vediamo i più utilizzati attualmente:

Online con il servizio “visurenet” tramite SPID ed CIE si inserisce la targa del veicolo di proprio interesse e tramite SPID o CIE vi viene recapitata nella casella di posta elettronica la visura del veicolo in oggetto.

Online tramite l’applicazione per smartphone e IOS “AciSpace” che ha al proprio interno la funzione Infotarga.

Richiedere la visura all’ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, recandosi di persona o anche online, indicando la propria mail a cui mandare la visura estratta dalla banca dati del PRA.

Quando è utile?

La visura è utile quando si vuole avere un’ulteriore garanzia relativa ad un’auto che si è in procinto di acquistare, pur basandosi sui dati del libretto e sulle parole del proprietario non si è mai certi fino in fondo.

La visura permetterà di entrare in possesso dei dati del veicolo, sia quelli tecnici che fiscali, così da essere sicuri di star comprando l’auto giusta, che poi una volta in mano a voi non avrà alcun tipo di problema sul fronte legale.

Si tratta di un gesto che comporta davvero pochi minuti ma che può salvare molto denaro, poiché se si scopre che l’auto ha qualche problema, si può fermare la trattativa e restare con i propri soldi sul conto bancario.