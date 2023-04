Le auto a GPL pagano il bollo? Tutto ciò che si deve sapere

Quali sono i vantaggi? Vi spieghiamo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Le auto a GPL pagano il bollo? Ci sono alcune cose che dovreste sapere in merito.

Di seguito troverete un riepilogo utile; abbiamo incluso anche alcuni consigli sul pagamento in sé.

Le auto a GPL pagano il bollo?

Sì, le auto a GPL pagano il bollo, ma è possibile godere di una riduzione dle 75%.

Tuttavia, ogni regione ha le sue agevolazioni che possono variare. Vi consigliamo quindi di informarvi in tal senso.

Bisogna però sottolineare che questa riduzione non riguarda le auto che funzionano anche a benzina. Come anticipato prima, però, ciò può variare in base alle regioni a province autonome.

Come vedere se ho pagato il bollo auto?

Se siete già registrati al sito di Poste Italiane, vi basterà accedere e andare nella schermata denominata Bollo Auto. Andata successivamente su Paga, dove dovrete inserire i vostri dati completi di Username e Password. Accedete e andate nuovamente su Bollo Auto.

Selezionate la vostra regione e cliccate su Tipo Veicolo (auto, moto, ciclomotore ecc) e digitate la targa o il telaio. Attraverso questa tendina potrete anche verificare la cronologia risalente ai mesi precedenti.

In questo caso, selezionate il mese da voi desiderato e premete su Calcola Bollo Auto. In caso di pagamento già effettuato, noterete una notifica. Nel caso non fosse stato pagato, il sito vi permetterà di procedere con il pagamento premendo sul tasto Continua.

Bollo auto: quando scade?

Il bollo si paga quindi entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto a quello della scadenza del mese precedente.

Se ad esempio il bollo auto scade a settembre 2023, dovrete pagarlo entro il 31 ottobre dell’anno successivo. Siete quindi obbligati a pagare il bollo attraverso la piattaforma pagoPA.

