Accessori auto e soluzioni per la casa: la guida completa Eurobrico

Eurobrico offre una vasta gamma di accessori per auto e soluzioni per la casa, con prodotti di alta qualità e consegna rapida.

Eurobrico è il tuo punto di riferimento per accessori auto e soluzioni per la casa. Con una vasta gamma di prodotti, dalla colonna porta cerchi agli oliatori Eurobrico ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per migliorare la tua quotidianità.

La colonna porta cerchi Lampa in acciaio è un prodotto ideale per chi cerca una soluzione salvaspazio per lo stoccaggio delle ruote. Con una portata massima di 100 kg, può contenere fino a 4 ruote complete con pneumatici, prevenendo la deformazione degli stessi. La struttura in acciaio robusto garantisce una lunga durata nel tempo, mentre il montaggio e smontaggio rapidi lo rendono estremamente pratico.

Accessori per auto: sicurezza e praticità

Tra gli accessori per auto più apprezzati troviamo il kit serratura aggiuntiva Vigilant ideale per aumentare la sicurezza dei veicoli commerciali. Questo kit è adatto sia a porte scorrevoli che a battenti e garantisce una maggiore resistenza allo strappo grazie alla piastra di aggancio con 6 punti di fissaggio. Il perno conico auto-centrante aiuta a compensare i disallineamenti delle porte, assicurando una chiusura precisa.

Per chi cerca strumenti di precisione, la chiave dinamometrica Lampa con cricchetto reversibile è la soluzione ideale. Dotata di 9 adattatori in CRV e una prolunga da 10 cm, offre una precisione di ± 4% del valore di coppia impostato. La scala di lettura è in Nm/cm-Kgf, e il riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto ne facilita l’uso.

Soluzioni per la casa: praticità e comfort

Per chi cerca soluzioni pratiche per la casa, Eurobrico offre una vasta gamma di prodotti, tra cui il carrello porta cerchi e pneumatici Lampa. Questo carrello è ideale per lo stoccaggio stagionale delle ruote, evitando la deformazione degli pneumatici. Con una portata massima di 100 kg, può supportare fino a 4 ruote complete da 18/19″ (fino a Ø 620 mm) e una larghezza massima di 285 mm.

Un altro prodotto molto apprezzato è l’oliatore a spruzzo manuale da 250 ml. Con un contenitore in acciaio robusto, senza saldature, laccato e marcato a fuoco, questo oliatore è facile da smontare e pulire. La pompa a pressione in ottone di sicuro funzionamento con 3 valvole in acciaio garantisce un uso affidabile e duraturo.

Recensioni dei clienti

I clienti di Eurobrico sono molto soddisfatti dei prodotti e dei servizi offerti. Le recensioni positive evidenziano la gentilezza e la competenza del personale, la semplicità degli acquisti e la rapidità delle consegne. Molti clienti hanno apprezzato il consulto telefonico prima dell’acquisto e la possibilità di ritirare i prodotti in negozio senza problemi.

Consegne rapide e prodotti di alta qualità sono solo alcuni dei motivi per cui Eurobrico è il punto di riferimento per chi cerca accessori per auto e soluzioni per la casa. Non perdere l’occasione di migliorare la tua quotidianità con i prodotti Eurobrico.