Introduzione alla serie speciale Intensa

Alfa Romeo ha annunciato una nuova serie speciale chiamata Intensa, che sarà presentata al Salone di Bruxelles, in programma dall’11 al 21 gennaio. Questa edizione limitata è dedicata a tutta la gamma del marchio di Arese e rappresenta un tributo alla sua storicità e al suo prestigio nel mondo dell’automobile.

Caratteristiche esclusive delle vetture

La serie Intensa si distingue per una dotazione particolarmente ricca e per dettagli estetici unici, disponibili in finiture oro chiaro o rosso. Le vetture della serie, come la Giulia e la Stelvio, offrono un mix di eleganza e prestazioni. La Giulia, ad esempio, è disponibile con motorizzazioni benzina da 280 CV e diesel da 210 CV, e include cerchi in lega diamantati da 19 pollici, interni in pelle e Alcantara con cuciture in cuoio, oltre a un impianto audio Harman Kardon e un sistema di infotainment da 12,3 pollici.

La Stelvio, invece, si presenta con cerchi in lega da 20 pollici, pinze freno nere e dettagli tricolore sugli specchietti, abbinati a interni di alta qualità e sospensioni adattive SDC, che garantiscono un’esperienza di guida superiore.

Dettagli per i modelli più piccoli

Non solo le berline, ma anche i modelli più compatti come il Tonale e la Junior beneficiano della serie Intensa. Il Tonale, in particolare, offre cerchi bicolore da 20 pollici e interni in Alcantara nero con dettagli color cuoio, oltre a sistemi di assistenza alla guida di livello 2. La Junior, invece, si distingue per cerchi diamantati da 18 pollici e interni in Alcantara, mantenendo l’eleganza e la sportività tipica del marchio.

Attesa per il Salone di Bruxelles

Attualmente, Alfa Romeo non ha rivelato dettagli specifici riguardo ai prezzi e alla disponibilità delle vetture sul mercato italiano. Tuttavia, con la presentazione della serie Intensa al Salone di Bruxelles, è probabile che ulteriori informazioni saranno fornite nei giorni precedenti all’evento. Gli appassionati del marchio e gli esperti del settore attendono con interesse di scoprire le novità e le specifiche di questa edizione limitata.