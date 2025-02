Introduzione alla serie speciale Intensa

Alfa Romeo ha recentemente lanciato la nuova Serie Speciale Intensa, un allestimento esclusivo che si applica ai modelli Giulia, Stelvio, Tonale e Junior. Questa serie si distingue per un design raffinato e dotazioni di alta gamma, pensate per soddisfare le esigenze di una clientela esigente. L’elemento distintivo di questa serie è l’uso dell’oro, presente nei dettagli estetici come cerchi e pinze freno, che conferisce un tocco di eleganza e sportività a ciascun modello.

Alfa Romeo Tonale Intensa: sportività e raffinatezza

La Tonale Intensa si presenta con un look audace, caratterizzato da cerchi in lega bicolore da 20 pollici e pinze freno nere con logo Alfa Romeo in oro chiaro. Le colorazioni disponibili, come il Rosso Alfa e il Verde Montreal, esaltano ulteriormente il suo carattere sportivo. All’interno, i materiali pregiati come l’Alcantara e i dettagli in cuoio creano un’atmosfera esclusiva. La plancia è dotata di illuminazione multicolore e il volante bicolore con inserti in cuoio aggiunge un tocco di classe. La Tonale Intensa offre anche una gamma di motorizzazioni, tra cui un ibrido da 160 CV e un Plug-In Hybrid da 280 CV, garantendo prestazioni elevate e un’esperienza di guida coinvolgente.

Alfa Romeo Stelvio Intensa: un SUV dal DNA sportivo

Lo Stelvio Intensa esalta il carattere sportivo del marchio con cerchi in lega da 20 pollici e dettagli in oro chiaro. Le colorazioni disponibili, come il Vulcano Black e il Rosso Etna, si abbinano perfettamente agli interni, che combinano pelle di alta qualità e design raffinato. Gli interni sono arricchiti da sedili sportivi e elementi in alluminio, mentre le motorizzazioni variano da un Turbo Diesel da 160 CV a un Turbo Benzina da 280 CV. La dotazione di serie include sospensioni a controllo elettronico e guida assistita di livello 2, per un’esperienza di guida sicura e dinamica.

Alfa Romeo Giulia Intensa: eleganza e prestazioni

La Giulia Intensa mantiene il suo fascino inconfondibile con cerchi in lega diamantati da 19 pollici e pinze freno nere con dettagli in oro chiaro. Gli interni offrono un mix di lusso e sportività, con sedili in pelle e un volante bicolore. La tecnologia di bordo è all’avanguardia, con un display digitale TFT da 12,3 pollici e un sistema di infotainment avanzato. Le motorizzazioni disponibili includono un Turbo Diesel da 160 CV e un Turbo Benzina da 280 CV, garantendo prestazioni elevate e un’esperienza di guida emozionante.

Alfa Romeo Junior Intensa: compattezza e carattere

Infine, la Junior Intensa è pensata per chi cerca un’auto compatta ma dal carattere deciso. Con cerchi in lega diamantati da 18 pollici e dettagli esterni in nero lucido, questa vettura si distingue per il suo design accattivante. Gli interni sono un perfetto connubio di lusso e comfort, con sedili in Alcantara e una plancia rivestita in Alcantara. Le motorizzazioni disponibili includono un’ibrida da 136 CV e un’elettrica da 156 CV, rendendo la Junior Intensa una scelta ideale per chi cerca un’auto versatile e moderna.