Presentazione della nuova livrea e dei piloti

All’Autodromo Nazionale di Monza, l’Alpine ha svelato la sua nuova livrea e i piloti che parteciperanno alla stagione 2025 del FIA World Endurance Championship (WEC). La squadra francese, che ha chiuso la scorsa stagione in quarta posizione, punta a migliorare le proprie prestazioni con un mix di esperienza e freschezza. Cinque piloti sono stati confermati, tra cui spiccano nomi noti come Mick Schumacher e il nuovo acquisto Frédéric Makowiecki.

Il ritorno di Mick Schumacher

Mick Schumacher, dopo un anno di apprendistato nel WEC, si prepara a una nuova stagione con l’obiettivo di ottenere risultati migliori. Il giovane pilota ha già dimostrato il suo valore, conquistando un podio nella 6 Ore del Fuji. La sua esperienza nel passaggio dalle monoposto alle vetture Hypercar è stata una sfida, ma Schumacher ha accolto con entusiasmo il cambiamento, affermando che la gestione del traffico in pista è stata una delle maggiori difficoltà. Con la nuova stagione, il pilota tedesco è determinato a contribuire al successo della squadra.

Frédéric Makowiecki: un valore aggiunto per il team

Frédéric Makowiecki, classe 1980, si unisce alla squadra come compagno di Schumacher. Con un palmarès che include il titolo WEC tra le GTE Pro nel 2022, Makowiecki porta con sé una vasta esperienza. Il team principal Philippe Sinault ha sottolineato l’importanza dell’arrivo di Makowiecki, evidenziando come la sua competenza e la sua intelligenza situazionale possano essere fondamentali per migliorare le prestazioni della squadra. La sinergia tra i piloti sarà cruciale per affrontare le sfide della stagione.

Obiettivi e strategie per il 2025

Bruno Famin, nuovo Direttore di Alpine Motorsports, ha delineato gli obiettivi per il 2025. Dopo un anno di apprendimento, il team è pronto a lottare per posizioni di vertice. Famin ha evidenziato l’importanza della costanza delle prestazioni e dell’ottimizzazione dell’uso dei pneumatici Michelin, elementi chiave per affrontare un campionato sempre più competitivo. La squadra è consapevole delle sfide che la attendono, ma è determinata a progredire e a migliorare in ogni aspetto.