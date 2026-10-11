Scopri come due leggende Ford sono state trasformate con motori Coyote e componenti da fuoristrada, pronte a conquistare le aste

Il ritorno del nome Bronco ha riacceso la passione dei collezionisti, ma sono i restomod che attirano davvero l’attenzione. Due progetti indipendenti, uno del 1969 e l’altro del 1966, sono stati recentemente preparati per la vendita all’asta, offrendo performance moderne dentro una carrozzeria d’epoca.

Bronco 1969 in asta da Mecum: dettagli e modifiche

Il veicolo, originariamente prodotto nel 1969, è stato dotato di un motore 5.0-liter Coyote V8 con un sistema di aspirazione personalizzato e una marmitta sportiva, che aggiunge due cilindri in più rispetto al tipico Bronco Raptor. La carrozzeria è stata riverniciata di un verde sobrio con tetto bianco, mentre i paraurti anteriori e posteriori in cromo conferiscono un aspetto più aggressivo. Su ruote di alluminio beadlock da 17″ sono montati pneumatici da fuoristrada, sostenuti da un kit di sollevamento che aumenta l’altezza da terra.

Interni e design minimalista

L’abitacolo è stato mantenuto volutamente essenziale: il cruscotto presenta solo un piccolo schermo centrale e una serie di levette analogiche, mentre il volante a tre razze con finitura in legno richiama lo stile originale. I sedili neri, combinati a una gabbia di sicurezza integrata nel telaio offrono comfort senza sacrificare la rigidità strutturale. Le pareti laterali e il cruscotto sono verniciati di verde per creare continuità estetica con la carrozzeria esterna.

Questa Bronco sarà proposta da Mecum Auctions più avanti nel mese corrente; non sono state divulgate tutte le specifiche dei componenti di sospensione, ma è possibile notare ammortizzatori e bracci di controllo nuovi, suggerendo un upgrade completo della dinamica di guida.

Bronco 1966 su BaT Auctions: una versione turquesa con chassis Kincer

Il secondo modello proviene dal 1966 ed è stato trasformato da Vintage Broncos un’officina con sede a Buford, Georgia. La carrozzeria è stata verniciata di un turquoise chiaro e riceve una copertura in pelle bianca. Il cuore del restomod è un motore 5.0-liter Coyote V8 accoppiato a una trasmissione automatica a 10 marce e a un transfer case a doppia gamma che permette di passare dalla trazione a due alle quattro ruote con facilità.

Chassis, sospensioni e freni

Il veicolo è montato su un chassis Kincer che utilizza una sospensione anteriore a quattro link e ammortizzatori Bilstein duali, supportati da un rialzo di 2,5″. La trazione è completata da freni a disco Wilwood su tutte le ruote, dotati di sistema hydroboost per una risposta immediata. Le ruote da 17″ lucidate sono equipaggiate con pneumatici BFGoodrich all-terrain, garantendo aderenza sia su asfalto che su terreni accidentati.

L’interior è arricchito da un tetto morbido color sabbia, passaggi laterali retrattili AMP Research fari a LED e un sistema audio Pioneer con subwoofer. Il clima è gestito da Vintage Air mentre una telecamera posteriore e finestre elettriche completano l’allestimento. L’intero pacchetto è documentato con una cartella tecnica fornita dal venditore e la vettura possiede un titolo di proprietà del Virginia.

Questa Bronco sarà messa all’asta su BaT Auctions con scadenza il 14 ottobre, identificata come lotto n. 268,519. Il costo totale di realizzazione è stato indicato in 271.886 $ un valore che riflette la complessità dei lavori e la qualità dei componenti impiegati.