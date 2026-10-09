Dal 2026/27, Bridgestone diventa il partner esclusivo per i pneumatici dell’ABB FIA Formula E World Championship. La decisione arriva insieme al debutto della GEN4 la monoposto più veloce della storia della serie, capace di toccare i 335 km/h e di erogare 815 bhp di potenza. L’evento di presentazione, tenutosi il 30 settembre a Roma, ha annunciato la nuova gamma di gomme Potenza sviluppata appositamente per gestire queste performance.

La nuova auto GEN4 e le sue esigenze di aderenza

La GEN4 si distingue per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 1,8 secondi, una coppia elevata e la trazione integrale permanente. Queste caratteristiche impongono richieste senza precedenti ai pneumatici: capacità di trasferire potenza, resistenza al calore e tenuta ottimale sia su superfici asciutte che bagnate. Per questo Bridgestone ha creato due prodotti distinti: Potenza GEN4 per condizioni secche e Potenza GEN4 for Typhoon TYRE per piogge intense.

Potenza GEN4: puro grip su circuiti urbani e internazionali

Il modello standard offre un’aderenza superiore grazie a una mescola più morbida rispetto alle precedenti generazioni, mantenendo però la durata necessaria per competere nell’intero weekend di gara. La struttura del battistrada è stata ottimizzata per gestire le pressioni laterali derivanti dalla trazione integrale, garantendo stabilità in curva e frenate decise anche a velocità massime superiori a 300 km/h.

Typhoon TYRE: sicurezza in condizioni di pioggia estrema

Il secondo pneumatico, denominato Typhoon è stato testato sotto piogge torrenziali al Paul Ricard. La mescola incorpora silice derivata dalla lolla di riso e una gomma naturale certificata, permettendo di evacuare rapidamente l’acqua e di preservare la trazione. Anche in presenza di grandi accumuli d’acqua, gli pneumatici Typhoon offrono la stabilità necessaria per evitare aquaplaning.

Sostenibilità integrata nella tecnologia

Oltre alle prestazioni, la nuova gamma rispecchia l’impegno ambientale di Bridgestone. Ogni pneumatico contiene il 65 % di materiali riciclati e rinnovabili, tra cui il nerofumo prodotto da olio di pirolisi di pneumatici fuori uso e la silice da bucce di riso. La gomma naturale proviene da filiere approvate dal Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR). La produzione avviene al 100 % con energia rinnovabile per calore ed elettricità, e la logistica è gestita con soluzioni a basse emissioni di carbonio.

Durante la Premiere, Yasuhiro Morita, CEO globale di Bridgestone, ha sottolineato che il ritorno al motorsport rappresenta “un nuovo capitolo dove innovazione e responsabilità ambientale si incontrano”. Jeff Dodds, CEO di Formula E, ha definito Bridgestone “il partner ideale per accompagnare la Formula E verso una nuova era sostenibile”.

Eventi chiave della stagione 2026/27

Bridgestone sarà presente in tutte le gare della stagione, con un ruolo di title sponsor in quattro appuntamenti: Città del Messico (16 gennaio 2027), Berlino (8-9 maggio 2027), Shanghai (10-11 luglio 2027) e la finale a Tokyo (24-25 luglio 2027). Ogni weekend includerà attivazioni speciali per avvicinare i fan alle nuove tecnologie pneumatiche, dimostrando come la sostenibilità possa coesistere con la velocità.