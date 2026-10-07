La Subaru E-Outback 2026 rappresenta l’ultima evoluzione della mitica formula Outback, trasportata nell’era della mobilità elettrica. Il veicolo mantiene gli elementi caratteristici del modello tradizionale – carrozzeria robusta, altezza da terra di 21 cm e trazione integrale permanente – ma sostituisce il classico motore boxer con due motori elettrici da 167 kW, uno per asse.

Per valutare il comportamento della nuova Ey-Outback, è stato testato sui percorsi misti delle colline intorno a Treviso, alternando asfalto, sterrato stretto e tratti misti. Il risultato è una transizione fluida e priva di sforzi, grazie alla risposta immediata della coppia elettrica e alle sospensioni tarate per il comfort sia on-road che off-road.

Design robusto e presenza su strada

Il nuovo modello si presenta con un look decisamente più muscoloso rispetto alle versioni precedenti. I passaruota sporgenti, le protezioni in resina antigraffio e i mancorrenti sul tetto conferiscono al veicolo una silhouette tipicamente “avventurosa”. Il cofano, più inclinato nella zona anteriore, migliora la visibilità del conducente e, secondo le dichiarazioni del costruttore, contribuisce alla protezione dei pedoni.

Dimensioni e caratteristiche esterne

La lunghezza totale è di 4.845 mm, con un passo di 2.850 mm che assicura stabilità nei tratti più impegnativi. L’altezza da terra di 21 cm, unita a cerchi da 18 o 20 pollici a seconda dell’allestimento, rende la E-Outback pronta per ogni tipo di terreno. La firma luminosa orizzontale posteriore enfatizza la larghezza di 1.860 mm, mentre su alcuni modelli la versione 4E-xperience+ offre un tetto panoramico e spoiler di serie.

Propulsione elettrica e prestazioni dinamiche

Il cuore della E-Outback è la piattaforma e-Subaru Global Platform sviluppata in collaborazione con Toyota. I due motori elettrici da 167 kW per asse forniscono una potenza combinata di 381 CV (280 kW) e una coppia totale di 536 Nm, disponibile fin dal primo centimetro di acceleratore. Questo permette uno sprint da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima limitata a 180 km/h.

Motori, potenza e modalità di guida

Le tre modalità standard – Eco, Normal e Power – consentono di modulare il consumo energetico, mentre l’X-Mode con due programmi (Snow/Dirt e Deep Snow/Mud) ottimizza la trazione su superfici a bassa aderenza. Le palette post-volante regolano la frenata rigenerativa su cinque livelli, massimizzando l’efficienza della batteria da 74,7 kWh, capace di garantire un’autonomia WLTP di 523 km nella versione 4E-xperience e 477 km nella variante con cerchi da 20 pollici.

Abitacolo, comfort e praticità quotidiana

L’interno è stato progettato per enfatizzare lo spazio grazie a una plancia orizzontale e a un ampio vano sul tunnel centrale, accessibile da entrambi i lati. Il display centrale da 14 pollici ospita il sistema multimediale con CarPlay e Android Auto, mentre il retrovisore interno digitale, attivabile tramite una piccola manopola, mostra le immagini della telecamera posteriore, facilitando le manovre con bagagli sul lunotto.

Spazio di carico e tecnologie a bordo

Con i sedili posteriori in posizione, il bagagliaio offre 633 l di capacità, ridotta a 619 l nella versione 4E-xperience+. Il veicolo è in grado di trainare fino a 1.500 kg. Gli interni della 4E-xperience+ includono un impianto audio Harman Kardon a dieci altoparlanti, sedili anteriori ventilati, memoria per i sedili e una presa da 220 V nel vano di carico, pensata per i viaggiatori più esigenti.

Il prezzo di partenza è di 53.900 €, comprensivo di IVA, per la versione base 4E-xperience; la versione top 4E-xperience+ parte da 56.900 €, includendo tutte le dotazioni premium sopra elencate.