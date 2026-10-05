Subaru, nota per la sua tradizione boxer e per le capacità off-road, ha deciso di compiere un salto decisivo verso l’elettrico. La settima generazione della Outback, ormai icona dal 1994, si presenta sotto la sigla Subaru E-Outback e diventa il primo SUV dell’intera gamma a trazione integrale permanente 100 % elettrica.

Il modello non è un semplice rebadging di un veicolo concorrente: nasce da una collaborazione strutturata con Toyota, dove cento ingegneri Subaru hanno lavorato negli stabilimenti giapponesi per fondere le competenze di entrambi i marchi, dando vita alla e-Subaru Global Platform.

Dimensioni e design: la presenza su strada di un SUV elettrico

Con una lunghezza di 4.845 mm, una larghezza di 1.860 mm e un’altezza di 1.675 mm, la E-Outback occupa lo spazio in maniera autorevole. Il passo di 2.850 mm garantisce una capienza interna elevata, mentre il frontale è caratterizzato dal logo Subaru retroilluminato e da robusti paraurti in plastica, tipici dello stile off-road. Barre sul tetto, cerchi in lega da 18 o 20 pollici e una fascia luminosa posteriore a tutta larghezza completano una silhouette pensata per la guida su terreni impegnativi.

Tecnologia di propulsione e autonomia della E-Outback

La trazione è assicurata da due motori elettrici uno per asse, che erogano una potenza totale di 280 kW (381 CV). L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,5 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 180 km/h. L’autonomia dichiarata è di 523 km (ciclo WLTP) grazie a una batteria da 74,7 kWh, ricaricabile in corrente continua fino a 150 kW (10 %-80 % in circa 28 min) o in AC a 22 kW.

Gestione della frenata rigenerativa

Il volante è dotato di paddle che consentono di scegliere tra cinque livelli di frenata rigenerativa, inclusa la modalità one-pedal offrendo un controllo energetico avanzato per gli spostamenti urbani.

Abitabilità, capacità di carico e dotazioni di bordo

Il passo quasi di 3 metri traduce la promessa di spazio in pratica: i passeggeri godono di ampi volumi per testa e gambe, mentre il bagagliaio parte da 633 litri e arriva a 1.718 litri con i sedili posteriori ribaltabili (configurazione 60:40). L’interno si distingue per qualità giapponese con superfici morbide alternate a plastica dura ben montata. La plancia ospita un quadro strumenti digitale da 7 pollici sopra il volante e un infotainment da 14 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, mentre due piattaforme di ricarica wireless per smartphone sono integrate nel tunnel centrale.

Prestazioni su strada e capacità fuoristrada

Gli ingressi di prova, tra strade extraurbane, colline e percorsi sterrati delle Prealpi trevigiane, hanno evidenziato un veicolo agile nonostante la massa vicina a 2 tonnellate. La trazione integrale, combinata con il sistema X-Mode e il Grip Control gestisce angoli di attacco di 17,6°, di uscita di 20,2° e di dosso di 18,2°, con una luce da terra di 211 mm. Le modalità Snow/Dirt e Deep Snow/Mud permettono di mantenere la stabilità su superfici scivolose o fangose, mentre il Panoramic View Monitor aiuta a osservare ostacoli e avvallamenti.

Versioni, prezzi e garanzia in Italia

Sul mercato italiano la E-Outback è disponibile in due allestimenti: 4E-xperience a 53.900 €, e 4E-xperience+ a 56.900 €. Una promozione di lancio ha fissato il prezzo d’attacco a 46.900 € per la versione base, sceso a 49.900 € con l’allestimento 4E-xperience. Subaru offre una garanzia di otto anni a chilometraggio illimitato, con protezione della batteria contro difetti di fabbrica e mantenimento di almeno il 70 % della capacità.